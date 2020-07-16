Artık sosyal medya var...

Ortaya karmaşık ve kışkırtıcı bir komplo iddiası sürüldüğünde apaçık ortada olan unutuluyor.

Mesela son günlerde kafamızı meşgul eden konuyu düşünün...

Soruyoruz...

İnternet üzerinden alışveriş imkanı sağlayan şirketler çocuk kaçakçılığı ve pedofili trafiğine mi alet oluyorlar?

Tamam!

Şüphe iyidir...

Ama bir türlü çözülemeyen şüphe tehlikelidir.

Çünkü zaman geçer ve sonunda kayıtsızlık canavarı baskın çıkar.

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