Artık sosyal medya var...
Ortaya karmaşık ve kışkırtıcı bir komplo iddiası sürüldüğünde apaçık ortada olan unutuluyor.
Mesela son günlerde kafamızı meşgul eden konuyu düşünün...
Soruyoruz...
İnternet üzerinden alışveriş imkanı sağlayan şirketler çocuk kaçakçılığı ve pedofili trafiğine mi alet oluyorlar?
Tamam!
Şüphe iyidir...
Ama bir türlü çözülemeyen şüphe tehlikelidir.
Çünkü zaman geçer ve sonunda kayıtsızlık canavarı baskın çıkar.
***
Oysa...
Apaçık olana baksak göreceğiz...
Pedofiliklerin örgütlenmesi...
Ve pedofili dışında nedenlere dayalı olarak uluslararası çocuk ticareti
alıp başını gitti.
BM'nin çocukların korunmasını hedef alan organizasyonu UNICEF son iki yıldır devletleri bu konuda "kırmızı alarm
" seviyesinde uyarıyor.
Lakin asıl berbat ve rezil olan
şu ki...
Doğrudan uluslararası yardım kuruluşlarında çalışanların pedofili trafiğine karıştıklarını görüyoruz.
BM Acil Yardım Koordinasyon Merkezi eski başkanı Prof. Andrew McLeod'un sunduğu rapor korkunç. Rapora göre BM ve bağlı kuruluşlarda 3 binden fazla pedofil çalışıyor.
Çocuk ticaretine karışıp yargılandıktan sonra ceza alan BM çalışanları bu rakama dahil değil.
Biraz da apaçık ortada olana baksak!..
Bizi her şeyden önce bu haberlerin dehşete düşürmesi gerekmez mi?
Wayfair alış veriş sitesi skandalını
herkes konuşuyor, normal!
Ama bundan bir hafta önce eski yüksek düzey BM çalışanı ve Save The Children ile Street Kids yardım kuruluşlarının kurucusu Peter John Dalglish'in
Nepal'de iki erkek çocuğuna
tecavüzden yargılanıp 14 yıl ceza aldığı
haberi vardı gazetelerde...
Üstelik bu durumun Dalglish'in ilk vukuatı olmadığı çok açıktı.
Ne oldu?
Ne medya ne de izleyiciler dönüp bakmadı bu habere
Wayfair
'de bir çocuk elbisesinin otomobil fiyatına satılması ve sayfaya yapılan yorumların manidar tiksinçliği elbette üzerinde durulması gereken bir konu. Tamam!
Fakat söyleyin bana...
On binlerce mülteci çocuğun Schengen sınırları içinde ortadan kayboluşuyla
niye azıcık olsun ilgilenmiyoruz?
Biraz da apaçık ortada olana baksak!..
Şunu bilelim artık...
Karanlık
artık karanlıkta değil.
Aramızda...
Ve var gücüyle kendini "sıradanlaştırma
"ya çalışıyor.