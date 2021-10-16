Dünyayı sorguluyor, insanı anlamaya çalışıyor, vahiy geleneğini araştırıyor. Ama her defasında öfkeye kapılıyor. Niye? Çünkü "Anlamıyorum, anlayamıyorum" diyor. Her şeyi gündelik siyasetin içine sıkıştırmaya çalışan yeni moda bakışa esir olmuş. Eh, olmuyor tabii! "Önce meselenin büyüklüğünü ve derinliğini kabul etmen gerekir" diyorum; "Sonra anlayacaksın!" Yüzünü buruşturuyor. Ekrem Demirli Hoca'nın bir sözü aklıma geliyor: "Anlamanın anahtarı tazimdir. Anlamak istediğin şeye hürmetin yoksa, anlayamazsın."

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İlk önce insanları kolektif bağlarından koparıphaline getirdiler. 1980'ler ile 2020 arasındaki neoliberal kültür macerası bundan ibarettir. "Anı yaşamak" türünden gündelik hayat tavsiyeleri de bu zihinsel bulanıklığı iyice pekiştirdi.Dün baktım, neredeyse bütün medya "iklim değişikliği" öcüsünü bu yoldan anlatmaya çalışıyordu. Neymiş? Hiç önlem alınmazsa, 500 yıl sonra yeryüzünde hâlâ yaşayabilen insanlar kalırsa, ancak astronot giysileri gibi koruyucu giysilerle dolaşabilecekmiş. Zaten yüz yıl sonra dünyanın yarısı çöl olacakmış... Kendi ömründen ve hazlarından ötesini düşünmeyi unutan çağımız insanı ne yapabilir ki? Elbette esas maksat. Yeni sıkıyönetimler için gerekli çünkü.

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Ağızlar alışmış bir kere...diyoruz.diyoruz... Hata ediyoruz. Artık öyle bir çağdayız ki, konu ne olursa olsun, "beklemeyen" de, "olmayacağını düşünen" de hata ediyor.

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Televizyondaduruma hâkimler. "Ah,şimdi Bebek'te olmak vardı amastüdyoda elmalı tart yapıyorumşekerim" havasından geçilmiyorama tarifleri güzel.Derme çatmafakat samimi bir ortam. Her videosumilyonlar tarafından izlenenama yine de heyecandan kamerayıhamurun içine düşüren ev kadınlarıayrı bir âlem! Bakalım, benimbu bağımlılığım ne kadar sürecek?Henüz kilo yapmadı!

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Michel del Castillo "Şairin Ölümü"nde ne diyordu: