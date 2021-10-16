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OTOMATİK OYNAT
03:01
Haşmet Babaoğlu | Cumartesi notları: Önce saygı! 16.10.2021 | 13:08
04:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile sohbet etti 16.10.2021 | 12:18
02:18
04:26
00:55
DEAŞ’ın Amerika’yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana’da yakalandı 16.10.2021 | 11:03
02:43
05:44
Murat Şahin: “İstemediğimiz bir mağlubiyetti, üzgünüz” | Video 15.10.2021 | 23:46
06:31
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09:28
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Aydın Kuşadası'nda şiddetli sağanak yağmur sele neden oldu | Video 15.10.2021 | 21:57
04:13
Mahmut Övür | Erken seçim olsaydı 15.10.2021 | 19:33
02:40
Hilal Kaplan | AK Parti’nin CHP’den öğreneceği çok şey var 15.10.2021 | 19:29
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Yavuz Donat | 1961 seçimleri 15.10.2021 | 18:53
03:24
10:13
02:30
Engin Ardıç | Sevgili şöyle böyleler 15.10.2021 | 17:39
Haşmet Babaoğlu'nun 16.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...