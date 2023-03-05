Şok...

Kaçış dürtüsü...

Aynı anda içten içe insanın ayaklarını kilitleyen bir teslimiyet hissi...

Akıl erdirememek...

Upuzun, bitmek tükenmek bilmeyen bir an.

Kükreyen doğa, insan elinden çıkmış her şeyin gürültülerle dağılışı...

Ve yıkım...

Yaşamayanlar asla tam olarak anlayamayacaklar yaşayanların ne yaşadığını...

***

Peki deprem anına değil de sonrasına tanık olanların, meselanedir, ne olur?İşte orada herkes ayrışır.farklıbakıp farklı idrak ediyor.Sınıfsal ve kültürel reaksiyonlar benim için düşündürücü özellikler taşır.Bütün bunlarçizerler.Mesela "şehirli/beyaz" ve ünlü bir gazetecimiz enkazların arasında dolaşırken birden duraksıyor.Bir büyük şehir belediyesinden yardıma gelmiş ve enkazın başında bekleyen iki işçiye doğru yürümeye başlıyor.Kameramanına da çekmesi için işaret ediyor.Enkaz korkunç gerçekten de...diye soruyor.İşçiler soruyu duymamış gibiler; onların zihinlerini başka bir "hakikat" işgal ediyor çünkü.Bir işçi" deyip çevreye yayılmış metal kasaları işaret ediyor:Gazeteci önce anlamıyor söyleneni, sonra "Canım bu binaları böyle kötü yapan herhalde o kasaların sahibi değildir" cevabını veriyor.Dünyalar, sınıflar, bakışlar oracıkta, o cümlelerde ayrışıyor.Depremin yıkımı orada, o andeğiştiriveriyor.

***

Depremden çok kısa süre sonra'a giden bir arkadaşım döndü.Şöyle anlattı..."Sadece soğuk ve sis vardı, göz gözü görmüyordu. Herkes bir kıyamet yaşadığından emindi...Sis dağılmaya başladığında işittik;Ürperdik.Sonra bize de öyle bir güç geldi ki...Birkaç kişi önümüze çıkan enkazlara daldık, canlı cansız o kadar çok depremzede çıkardık ki, anlatamam abi!"İçimden (biraz da dil oyunu yaparak) "İşte aslında orada birvarsa, budur" diye geçiriyorum.