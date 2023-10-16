"ABD'lilere Filistin meselesinin dünyayı tehdit eden bir yara olduğu bir türlü anlatılamadı, anlamak istemediler" diyor tv'de uzman(!) bir yorumcu...
Buna çok üzülüyormuş gibi bir ifade takınıyor.
Bir "görme" meselesi mi sanıyor bütün olup biteni?
"Ah, bir ABD anlasa!" diye mi düşünelim istiyor?
Traji-komik bir talep bu...
ABD'nin ne olduğunu, kim olduğunu, uygun zamanlarda ve bir anda devasa bir İsrail olabildiğini bilmemesi mümkün mü?
***Bir başkası diyor ki...
***Yine tv'de bir başka uzman (!) diyor ki...
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Velhasıl...
Miadı dolmuş konuşmalar yapılıyor tv'lerde...
Yani zamanı çoktan dolmuş, kullanım süresi bitmiş konuşmalar, deyimler, sözler, tezler...
Sorsan, hepsi de uzman!
Öyle ağzım açık izliyorum.
Bu arkadaşlar sözlerini, tezlerini, düşüncelerini yenilemezlerse...
Global gerçeklerin ve sokağın frekanslarından bu kadar uzakta mırıldanıp dururlarsa...
Uzmanlıkları kurtarmaz; dinleyenleri kalmaz.
Ağabey uyarısı deyin, bir kenara not edin...
Medyamızın kalbi Filistin ile atan haber çalışanları ve editörlerini ise hararetle kutluyorum; şu günlerde çok kıymetli bir iş yapıyorlar.
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NOT DEFTERİ
Oysa benim yaradılışım, herkesten başka türlü değildi. Zor iş, herkesten başka türlü değilken, başka türlü olmak... ( KEMAL TAHİR / Yorgun Savaşçı )