İsrail, İsrail, İsrail...
Netanyahu, Netanyahu, Netanyahu...
Meseleyi böyle konuşmaya devam edelim mi?
Öfkemiz için odaklanma sağlıyor, tamam!
İsrail'i ve Netanyahu'yu avazımız çıktığı kadar lanetlemeye devam edeceğiz elbette, o da tamam!
Ama soruyorum işte...
Olup bitenleri ve en önemlisi bundan sonra olacakları anlamamıza yetecek mi bu dar bakış?
***"Sade insan"ın doğrudan gerçekle hesaplaşmaya ihtiyacı var; aksi takdirde gelecek kuşaklara yine güçlülerin özenle korunduğu yamuk tarih anlatıları kalacak.
***Her akşam TV kanallarında "Washington ile İsrail arasında açılan çatlak"tan söz ediliyor...
***Amerikan uçakları ve gemileri; İngiliz nakliye uçakları harıl harıl cephane taşıyorlar İsrail'e...
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Üstelik İsrail'in iddia ettiği gibi ortada bir savaş yok, saldırı ve soykırım var.
Şöyle mi diyeceğiz ileride...
Çocukları İsrail öldürdü; ABD ve onun uydusu Batı devletleri sessiz kaldılar.
Böyle dersek, yuh olsun bize!
Çocukları ABD, İngiltere, korkak Avrupa devletleri ve İsrail birlikte öldürüyor.
Soykırım hepsinin eseridir.
Bunu böyle belleyelim ki, ileride başka hikâyeler anlattıklarında yutmayalım.
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NOT DEFTERİ
Türkiye'de aydın olarak nitelendirilen kamuoyu ülkenin ana davalarına karşı o kadar ilgisiz ki, Batı denen ahtapotun İslam dünyasındaki saldırgan kolu İsrail'in yayılıp İslam topraklarını birer birer yutmasını bir sinema filmi seyredercesine uzaktan seyretti... (ROGER GARAUDY / Siyonizm Dosyası)