İsrail, İsrail, İsrail...

Netanyahu, Netanyahu, Netanyahu...

Meseleyi böyle konuşmaya devam edelim mi?

Öfkemiz için odaklanma sağlıyor, tamam!

İsrail'i ve Netanyahu'yu avazımız çıktığı kadar lanetlemeye devam edeceğiz elbette, o da tamam!

Ama soruyorum işte...

Olup bitenleri ve en önemlisi bundan sonra olacakları anlamamıza yetecek mi bu dar bakış?

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ın doğrudan gerçekle hesaplaşmaya ihtiyacı var; aksi takdirde gelecek kuşaklara yine güçlülerin özenle korunduğu yamuk tarih anlatıları kalacak.Esas gerçek şudur...Siyonizm, İsrail'den ibaret değildir.

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Her akşam TV kanallarındatan söz ediliyor...Çatlak büyür mü, küçülür mü, bitmez tükenmez bir iştahla tartışılıyor...Ve bu konu tartışılırken Gazze'nin yerleşim merkezlerinde, hastanelerinde, okullarında bombalar patlıyor.

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Amerikan uçakları ve gemileri; İngiliz nakliye uçakları harıl harıl cephane taşıyorlar İsrail'e...uluslararası anlaşmaları ihlal eden silahlarıncephanelerini gönderdiler...Lakin istiyorlar ki, insanlar o arada ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "İsrail küçük çaplı bombalar kullanmalı ve Gazze'yi insansızlaştırma fikrinden vazgeçmeli" türünden laflarıyla oyalansınlar...Bakıyorum da...Gerçekten de oyalanıyoruz.

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Üstelik İsrail'in iddia ettiği gibi ortada bir savaş yok, saldırı ve soykırım var.

Şöyle mi diyeceğiz ileride...

Çocukları İsrail öldürdü; ABD ve onun uydusu Batı devletleri sessiz kaldılar.

Böyle dersek, yuh olsun bize!

Çocukları ABD, İngiltere, korkak Avrupa devletleri ve İsrail birlikte öldürüyor.

Soykırım hepsinin eseridir.

Bunu böyle belleyelim ki, ileride başka hikâyeler anlattıklarında yutmayalım.

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NOT DEFTERİ

Türkiye'de aydın olarak nitelendirilen kamuoyu ülkenin ana davalarına karşı o kadar ilgisiz ki, Batı denen ahtapotun İslam dünyasındaki saldırgan kolu İsrail'in yayılıp İslam topraklarını birer birer yutmasını bir sinema filmi seyredercesine uzaktan seyretti... (ROGER GARAUDY / Siyonizm Dosyası)