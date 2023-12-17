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HAŞMET BABAOĞLU
17 Aralık 2023, Pazar HAŞMET BABAOĞLU

Bütün dünya Gazze olduğunda...
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"Kendilerini insan, Müslümanları rakam olarak görenlerin yapıp ettikleri sabır sınırını çoktan aşmıştır. Son çeyrek asırda katledilen milyonlarca masum ve savunmasız Müslüman'a her gün yenileri ekleniyor. Gördüklerimizden çok görmediklerimiz, bildiklerimizden fazla bilmediklerimiz var. İşin daha üzücü tarafı ise yarayı açanlardan şifa bekliyoruz. Nafile. (İBRAHİM TENEKECİ / Filistin Yazıları-2)

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Bugün köşemi aylık edebiyat ve fikir dergisi MUHİT'ten bazı alıntılara ayıracağım.
Dergi Aralık sayısında da Filistin üzerine yazılar ve şiirlere yer veriyor. Hepsi çok değerli yazılar. Tavsiyem dergiyi alıp tamamını okumanız...

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İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, sadece Gazzelileri kırıp geçirmiyor, tıpkı "gerçek" gibi yine aydınlanmanın en büyük anlatılarından olan "insan" kavramı da en büyük kırılmayı yaşıyor. (SİBEL ERASLAN / Gazze Dramı ve Batı Düşüncesinin Çöküşü)

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İsrail'de mizah yazarlarından biri, İngilizce sözlüğün aynı sayfasında geçen "Zionism" ve "Zombie" kelimelerinin birbirine benzemesinin bir tesadüf olup olmadığını sorgulamıştı.
Bu mizah, hakikatten çok fazla uzak değil. Filistinlilerin evlerini işgal edip oraya inşa edilen "yerleşim birimleri"nde yaşayanların zombilerden bir farkı yok. Hiç kimsenin yaşamadığı bu yerleşim bölgesine şöyle bir levha asılı oluyor: "Hayalet Yerleşim Bölgesi" ya da "Zombie Yerleşim Yeri"; yani ceset var, hayat yok. (TURAN KIŞLAKÇI / Babil'den Kudüs'e Siyonizm ve Zombizm)

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Cihanşümul bir devletin parçası olmak, her dava ve kavgayı "şahsi mesele" hâline getirmeyi zorunlu kılar. Selçuklu Türkleri, "Bize ne Anadolu'dan, bize ne Filistin'den, bize ne Mısır'dan" deselerdi, "Horasan'ın renkli simaları" olarak yaşayacak ve hayatlarının sonunda belki kendi torunları dâhil kimse tarafından bir daha hatırlanmayacaklardı. (MEHMET HAKAN KEKEÇ / "Atsız" Kahraman: Türklerin İlk Kudüs Fatihi)

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Çocuklarımıza Gazze'yi anlatmalıyız ve bütün insanlara. Çekinmeden, korkmadan. Çünkü bir Gazze var, bir Gazze yine var olacak. O da tüm dünya olacak. (MUSTAFA AKAR / Yerküreyi Gazze'ye Dönüştürmenin Vaktidir)

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