Fark etmeden akışa kapılmamızı istiyorlar...
Yine de fark etmiş olmalısınız...
Teknolojik gelişmelerle bağlantılı bir takım terimlerle hipnotize olmamızı hedefliyorlar.
Mesela "Yapay Zeka" terimi tam öyle...
İşittiğimiz anda "uykuya" geçmemizi sağlayan bir "komut" sanki!
***Terimin "zeka" tarafına mı aşık olduk, yoksa "yapay" tarafına mı; orası biraz karışık tabii...
***Özgür Özel'in çıkışı üzerine dün Star'daki köşesinde Esra (Elönü) şöyle yazdı..
***Gerçekten de konu CHP ise...
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Malum zekanın (!) işi zorlaşıyor...
Çünkü CHP seçim sonrası dağılmamak için yeni ittifaklara zorlanacak.
Ülkenin muhalif kültürel kodları da bir kez daha dönüştürülecek.
Aklınıza sadece DEM geliyorsa, yanılıyorsunuz...
Zafer Partisi ve benzeri oluşumların CHP'yle ittifaka itilme ihtimali çok kuvvetli...
Görmüyor musunuz?
CHP seçmeninin zihni üzerinde şimdiden "ırkçılık" deneyleri yapılmaya başlandı bile...
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NOT DEFTERİ
Düşündüğümden başka türlü yaşıyorum: Kafam, yaşadıklarıma yabancı. Yabancıdan fazla bir şey, belki asi, belki düşman. (ATTILA İLHAN / Kurtlar Sofrası)