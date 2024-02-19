Video Haber Haşmet Babaoğlu | Deney!
Haşmet Babaoğlu | Deney!

Haşmet Babaoğlu | Deney!

19.02.2024 | 16:29

Haşmet Babaoğlu'nun 19.02.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haşmet Babaoğlu | Deney! 02:46
Haşmet Babaoğlu | Deney! 19.02.2024 | 16:29
Mahmut Övür | İmamoğlu neden DEM’e sarılmak zorunda kaldı? 06:38
Mahmut Övür | İmamoğlu neden DEM'e sarılmak zorunda kaldı? 19.02.2024 | 16:26
Hilal Kaplan | Dijital-SKM farkı 05:00
Hilal Kaplan | Dijital-SKM farkı 19.02.2024 | 16:24
Melih Altınok | Nişestend u goftend u ber-hastend 05:02
Melih Altınok | Nişestend u goftend u ber-hastend 19.02.2024 | 16:21
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i Ankara’da resmi törenle karşıladı | Video 13:56
Başkan Erdoğan, İlham Aliyev’i Ankara'da resmi törenle karşıladı | Video 19.02.2024 | 14:50
Bozdoğan-4’ Operasyonları’nda DEAŞ mensubu 12 şüpheli yakalandı | Video 00:57
Bozdoğan-4' Operasyonları’nda DEAŞ mensubu 12 şüpheli yakalandı | Video 19.02.2024 | 13:57
Silivri ve Tekirdağ’da 5 yeni doğalgaz keşfi! 3 bin metre derinlikteki kuyularda doğalgaz sondajı yapılıyor... | Video 07:03
Silivri ve Tekirdağ'da 5 yeni doğalgaz keşfi! 3 bin metre derinlikteki kuyularda doğalgaz sondajı yapılıyor... | Video 19.02.2024 | 12:50
CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Özgür Özel ne mesaj verdi? | Video 10:39
CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? Özgür Özel ne mesaj verdi? | Video 19.02.2024 | 12:49
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak kepçenin ağırlığıyla çökmüştü: O anlar kamerada | Video 08:34
Kuruçeşme’de İBB çalışmasında toprak kepçenin ağırlığıyla çökmüştü: O anlar kamerada | Video 19.02.2024 | 11:05
İlham Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video 02:01
İlham Aliyev Ankara’da! Başkan Erdoğan ile görüşecek | Video 19.02.2024 | 09:32
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 02:24
Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 ilde 24 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 19.02.2024 | 08:57
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, toprağa gömen şüpheli adliyeye sevk edildi 00:30
Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, toprağa gömen şüpheli adliyeye sevk edildi 18.02.2024 | 19:50
Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti 00:47
Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti 18.02.2024 | 19:50
Hakkari’de kar yağışı hayatın olumsuz etkiledi 01:00
Hakkari’de kar yağışı hayatın olumsuz etkiledi 18.02.2024 | 18:41
Üsküdar’da lüks sitenin otoparkında yangın 02:15
Üsküdar’da lüks sitenin otoparkında yangın 18.02.2024 | 18:23
CHP’de ilan edilen adayın değiştirilmesi gençlerin tepkisine neden oldu | Video 00:50
CHP’de ilan edilen adayın değiştirilmesi gençlerin tepkisine neden oldu | Video 18.02.2024 | 16:11
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: Eli genel merkezde gözü başka mevkilerdeyken İstanbul’u yönetemez! 00:58
Meral Akşener Ekrem İmamoğlu’nu bombaladı: "Eli genel merkezde gözü başka mevkilerdeyken İstanbul'u yönetemez!" 18.02.2024 | 15:11
Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar, İliç’te açıklamalarda bulundu | Video 15:06
Bakan Yerlikaya ve Bakan Bayraktar, İliç'te açıklamalarda bulundu | Video 18.02.2024 | 13:59
KAFES-42 Operasyonu’nda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı | Video 00:51
KAFES-42 Operasyonu'nda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı | Video 18.02.2024 | 09:55
Murat Kurum: İstanbul Taksisi markasını oluşturacağız | Video 11:05
Murat Kurum: "İstanbul Taksisi markasını oluşturacağız" | Video 18.02.2024 | 08:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA