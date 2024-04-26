Bütün bunlar talep enflasyonunun sonuçları diyorsunuz...
Siz tekrar ettikçe biz inanırız sanıyorsunuz.
Yok öyle bir şey desek, ne umurunuzda!
Ancak işi daha ileri götürüp "Taleplerinizi kısmadığınız için enflasyondan muzdaripsiniz" demeye başlar ve sıradan vatandaşı suçlarsanız...
Olmaz!
Olmuyor!
***Şunu bilin...
***İşler trajikomik bir noktaya doğru sürükleniyor.
***
Biz insan bilimlerinde "arzu yatırımları" diye bir terim kullanıyoruz.
İktisatçılara da tavsiyemdir...
Yatırım denilince akıllarına hep finansal yatırımlar gelmesin; biraz arzu yatırımlarının ekonomisine de odaklansınlar...
Elbette "arzu" deyince akıllarına uçkur meselesi gelen tayfa konumuza dâhil değildir.
Fakat "Madem dışarıda yemek pahalı, insanlar evlerinde yesinler" diyen aklıevvellere bu konuyu nasıl anlatmalı?
Mesela tatil mevsimi geldi çattı...
"Memleketin bütün kıyıları yabancılara ayrılmıştır, lokaller evlerinde otursun, kredi taksitine girip enflasyonu patlatmasınlar" mı diyeceksiniz?
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NOT DEFTERİ
Kelimelerin büyüsünü bilirim ben. Bir kelime veya bir kelime değişikliği ile yeminli birlikleri paramparça etmişimdir ben. (TARIK BUĞRA / Gençliğim Eyvah)