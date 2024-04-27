Benim, senin, bizim için Gazze'den daha hayati bir mesele yok...
İsrail, modern uygarlık masalının düğümlerini birer birer çözüyor ve ipleri dünyanın vicdanlı insanlarının boynuna bağlayıp her gün biraz daha sıkıyor...
Sınanıyoruz...
Seyirci kalarak yorulma kapasitemiz...
Gündelik hayatın avutucu yanlarına ne kadar teslim olduğumuz gerçeği...
Vicdanımız ile eylemlerimiz arasındaki bağın zayıflığı...
Makro boyuttaki çaresizliklerimizle hesaplaşmaya yanaşıp yanaşmadığımız...
Hepsi sınanıyor...
***
Artık ihmal edilmiş soruları sorma zamanı değil mi?
Netanyahu ve tayfasının bu kadar güvendiği şey nedir,
diye başlayabiliriz
sorgulamaya...
Hayır! Hayır!
Hegemon abilerini; yani ABD ve Batı ülkelerinin koşulsuz İsrail desteğini kastetmiyorum...
Esas hikâye global sistem...
Bütün devletlerin ayağına geçirilmiş finans prangası nedir mesela?
Ta Venedik bankacılarından beri değişmeyen bir düzen mi var yoksa?
Gazze'yi savunan devletlerin ve uluslararası kuruluşların mahcup zafiyetlerinin altında çoktan "yenilmiş"
oldukları gerçeği mi yatıyor?
Uygarlık denilen şeyin bütün "köpek dişleri"
yerli yerinde de bugüne kadar
kendimizi mi aldattık?
***
İki yıldır her fırsatta yazıyorum...
Bir kez daha tekrarlayayım: Global finans sistemini sorgulamayanlar
bana gelip eski model "bağımsızlık"
nutukları atmasın!
Önce o konudaki tavrını öğrenmek isterim, sonra bağımsız ulus devletler meselesini tartışırız.
Bağımsızlık, oradan başlar çünkü...
Başlayabilirse...
***
Bazı banka reklamları
beni insan olarak utandırıyor...
Mesela sadece havale ücreti ödemeyeceği için Ankara havasıyla göbek atan insanlara katlanamıyorum.
***
Doğru düzgün soru sormayı bilmeden pabuç gibi iddialara sahip olmak...
X sohbet odalarının genel hâli böyle...
Aklıma eski zamanlarda çok sevdiğim bir şiirin dizeleri geliyor: "Uyanmak ağır eylem / hareket bölünerek çoğalıyor / meraka benziyor bu hâliyle / kim nerede ne bana ne? / acımasız ve çiğ bir kalabalık büyük yanıtlar peşinde sanki / henüz bitmeden sorular / imdaaat!"
***
Doğru düzgün, yalansız dolansız ve hayatta anlamlı bir yer edinmek için canla başla çırpınan genç insanlara
bakıyor musunuz?
Sahip çıkın onlara...
Ortalıkta çok mitoman, çok dolandırıcı ruh var; onlara yem etmeyin!