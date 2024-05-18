"Yolculuğuma başladığımda kimse bana inanmadı, diyorlar.
Sosyal medyanın havalı olmak isteyen tiplerinin anlamak istemediği şey şu: Olayın inanmakla ilgisi yok.
Dinlemekle ilgisi var; umursamakla ilgisi var...
Kimse bir başkasının ne yaptığını umursamıyor; siz dâhil hepiniz sadece kendinizle ilgilisiniz." Bir Amerikalı komedyenin sözleri bunlar...
Haklı!
Hem şu "yolculuk" mecazı neyin nesi Allah aşkına!
Çoğunuzun bir yere gittiği yok!
İki yoga, üç meditasyon, uyduruktan bir travma hikâyesiyle bir yere gidilmiyor ki...
Dön baba dön, hep aynı yere dönülüyor.
Gerçekten yolculuğa çıkanları ise ara ki bulasın!
***"Biliyorum, sıla-i rahim artık bir vatsap grubudur."
***Bizim aklı başında sandığımız TV programlarında bazı konukların Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıyı sıradan göstermeye çalıştıkları saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova şöyle diyordu:
***Slovakya'da olup bitenleri anlamak için önce bu halkın Slav olduğunu bilmek gerekir.
***Geçen aralık ayından beri AB medyası Slovaklar için şu tabiri kullanıyor:
***Gazze şu tanımlama ihtiyacını net biçimde ortaya çıkardı: İsrail Birleşik Devletleri...