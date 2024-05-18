"Yolculuğuma başladığımda kimse bana inanmadı, diyorlar.

Sosyal medyanın havalı olmak isteyen tiplerinin anlamak istemediği şey şu: Olayın inanmakla ilgisi yok.

Dinlemekle ilgisi var; umursamakla ilgisi var...

Kimse bir başkasının ne yaptığını umursamıyor; siz dâhil hepiniz sadece kendinizle ilgilisiniz." Bir Amerikalı komedyenin sözleri bunlar...

Haklı!

Hem şu "yolculuk" mecazı neyin nesi Allah aşkına!

Çoğunuzun bir yere gittiği yok!

İki yoga, üç meditasyon, uyduruktan bir travma hikâyesiyle bir yere gidilmiyor ki...

Dön baba dön, hep aynı yere dönülüyor.

Gerçekten yolculuğa çıkanları ise ara ki bulasın!

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Bugünlerde elimde'ünyeni şiir kitabı "Saçlarına Çöken HerBeyazın Neşeli Bir Siyahı Vardı"yla dolanıyorum.

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Bizim aklı başında sandığımız TV programlarında bazı konuklarınsaldırıyı sıradan göstermeye çalıştıkları saatlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova şöyle diyordu:

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'da olup bitenleri anlamak için önce bu halkın Slav olduğunu bilmek gerekir.Sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde yaşadıklarını öğrenmekte fayda var.Ve mutlaka İkinci Dünya Savaşı öncesinde olup bitenlere ve savaştan hemen sonra neler olup bittiğine bakmalısınız...

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Geçen aralık ayından beri AB medyası Slovaklar için şu tabiri kullanıyor:Neden?Bir...ABD'ye inanmıyorlar.İki...Dünya Sağlık Örgütü'ne inanmıyorlar.Böyle olunca da "komplo teorilerine inanıyor" sayılıyorsunuz.böyle belirleniyor.

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Gazze şu tanımlama ihtiyacını net biçimde ortaya çıkardı:ABD'deki üniversite öğrencileri bu devletin varlığının zeminini şöyle anlatıyorlar: Amerikan hükümetini ve kurumlarını istediğin gibi eleştirebilirsin ama asla İsrail'i eleştirmene izin verilmiyor. O hâlde bu devletin gerçek adı nedir?