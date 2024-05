Tarihin çarkı iyice hızlandı...

Her şey iki büyük Dünya Savaşı'nın arifesine benziyor...

Açın interneti veya bir ansiklopediyi, bakın!..

Slovakya maddesinin karşısında ilk olarak şu yazar: Avrupa'da bir ülke...

Sonra şu cümleyi görürsünüz: Eski Çekoslovakya'nın bir parçasıydı...

Yani her iki büyük savaşın en tartışmalı coğrafyasından söz ediyoruz...

Ve artık biliyorsunuz...

Slovakya Başbakanı Robert Fico geçen çarşamba günü suikast sonucu karnından ağır yaralandı...

Öyle bir kenara itilecek olay değil...

Her ülke ve bizim için de manidar özellikler taşıyor.

***

diye bir deyim var, malum...Slovakya Başbakanı bunu yaptı...Birincisi...Kalkıp diyorsun ki..."Ukrayna'ya sempatim yok, Ukrayna'nın savaşı sürdürmesine sebep olacak tek bir kuruş yardımın bile yapılmasına karşıyım." Bunun arka planı da var tabii...Fico seçim kampanyası sırasında dademişti...Yani vurulan Slovakya Başbakanıçok cesur ve kritik bir çıkışın sahibiydi...

***

Fico'nun ikinci cesur çıkışı isekarşı oldu...Öyle böyle değil...Basbayağı ateşle oynamak...(WHO ) yeni bir pandemiye hazırlık olarak uluslararası bir sözleşmeye hazırlanıyor.tasarıya imza atmayacağınıaçıkça beyan etti.Robert Fico durmadı, pek yakın zamandadedi...Geçtim, küreselci oligarşiyi...Ama biliyoruz;ülke yöneticilerinin ağızından böyle çıplak itirazların çıkmasından hiç hoşlanmazlar.

***

Çok net!

Geçen yüzyıl bize haince göz kırpıyor...

Öyle bir coğrafyada bir başbakan vuruldu ki...

Mutlaka mim koyun!

***



NOT DEFTERİ

İnsanlar tuhaftır! Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. (H.Z. UŞAKLIGİL / Mai ve Siyah)