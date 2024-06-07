Belli ki...
ABD'nin FETÖ projesi bilinen hâliyle tamamlandı...
Belli ki...
Kadronun bir bölümü ve uzantılarıyla başka bir proje aşamasına geçilecek...
Öyle zamanlarda örgütün "dağıldığı" izlenimi verilir ama bu izlenime asla aldanmamak gerekir.
***Gülen kaçırıldı mı; Emre Uslu ve Önder Aytaç'ı bile birbirine düşüren çatışmanın altında ne var; birden çıkıp konuşmaya başlayan yeğen Ebuseleme neyin nesi?..
***Temkinli yaklaşmakta fayda var...
***
15 Temmuz'u net biçimde yaşadık, kimlerin yaptığını biliyoruz.
Bunu bir daha Gülen'in yeğeninden öğrenecek değiliz ya...
İşin o yanını geçin!
Pensilvanya'dan birileri ille de dişe dokunur şeyler söyleyecekse...
Açık açık...
Kimlerin, nasıl CHP'ye bir buçuk ay içinde Yenikapı sürecini bozdurduğunu anlatsın...
"Adil Öksüz MİT ajanıdır" lafının Kılıçdaroğlu'nun ağzına nasıl ve kim tarafından yapıştırıldığını anlatsın mesela...
Mahmut'un (Övür) dün sorduğu soru önemli: "Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin Gülen'e bu kadar açık destek verme mecburiyeti nereden geliyordu?"
Şunu da ekleyeyim...
İtiraflar sürecekse...
Bugün birtakım yeni siyasetçilerle kurdukları bağları açıklasınlar...
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NOT DEFTERİ
Dünya çoktandır başka yola sapmış, yalanı gerçek diye kabul etmiş, herkesten aynı yalana katılması isteniyor... (F. DOSTOYEVSKİ / Karamazov Kardeşler)