Belli ki...

ABD'nin FETÖ projesi bilinen hâliyle tamamlandı...

Belli ki...

Kadronun bir bölümü ve uzantılarıyla başka bir proje aşamasına geçilecek...

Öyle zamanlarda örgütün "dağıldığı" izlenimi verilir ama bu izlenime asla aldanmamak gerekir.

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Gülen kaçırıldı mı; Emre Uslu ve Önder Aytaç'ı bile birbirine düşüren çatışmanın altında ne var; birden çıkıp konuşmaya başlayan yeğen Ebuseleme neyin nesi?..Bu sorular önemli elbette...Ama ya bütün bunlar yeni proje ve örgütlenme öncesi havayı bulandırma egzersizleriyse?..Ebuseleme'nin 15 Temmuz itirafları bir hesaplaşma mı, yoksa bir kadro tasfiyesinde mi kullanılacak?Malum15 Temmuz öncesinde pek çoklarımızın en büyük hatası FETÖ'yüdeğerlendirmekti.Şimdi gelen haberler ve itiraflar bizi yeniden aynı hataya sürüklememeli...

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Temkinli yaklaşmakta fayda var...Türkiye'deki FETÖ kalıntılarının kıpırdanmaya başlamaları da beni böyle düşündürüyor.

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15 Temmuz'u net biçimde yaşadık, kimlerin yaptığını biliyoruz.

Bunu bir daha Gülen'in yeğeninden öğrenecek değiliz ya...

İşin o yanını geçin!

Pensilvanya'dan birileri ille de dişe dokunur şeyler söyleyecekse...

Açık açık...

Kimlerin, nasıl CHP'ye bir buçuk ay içinde Yenikapı sürecini bozdurduğunu anlatsın...

"Adil Öksüz MİT ajanıdır" lafının Kılıçdaroğlu'nun ağzına nasıl ve kim tarafından yapıştırıldığını anlatsın mesela...

Mahmut'un (Övür) dün sorduğu soru önemli: "Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin Gülen'e bu kadar açık destek verme mecburiyeti nereden geliyordu?"

Şunu da ekleyeyim...

İtiraflar sürecekse...

Bugün birtakım yeni siyasetçilerle kurdukları bağları açıklasınlar...

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NOT DEFTERİ

Dünya çoktandır başka yola sapmış, yalanı gerçek diye kabul etmiş, herkesten aynı yalana katılması isteniyor... (F. DOSTOYEVSKİ / Karamazov Kardeşler)