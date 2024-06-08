Oturup konuşabilmek, birbirimizi dinlemek "normalleşmek" ise, bu kadarı yeter!

İşi daha fazla cilalamayalım...

Siyasetin tepelerinde böyle bir süreç olumludur, tamam!

Lakin gündelik hayatın mekanizmaları başka türlü işliyor.

Farklı kesimler arasında toplumsal uyumun her geçen gün biraz daha yerleştiği açık; güzel bir şey bu...

Daha ötesine gelince...

Önce "anormaller" bir normalleşsin de sonrasına bakarız.

Mesela, otobüste önünde oturan kadının başörtüsünü çekip hakaret eden tiplerin anormalliğine çare bulan var mı?

Mesela, otistik çocuğu aralarına almadan tören yapan okul yönetimleri ve velilerin anormalliği geçecek mi?

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Siyaseti bir yana bırakıpimizden konuşalım mı?

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Aman bir arıza çıkmasın, her şey geldiği gibi gitsin, düzen bozulmasın diye ilkokuldan başlayarakzaten...Daha fazlasına ihtiyacımız yok...

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Yeni bir mobil uygulamanın reklamı sürekli önüme düşüyor..."Vaktini en iyi şekilde değerlendir, başarılı insanlar arasına katıl" mottosuyla kitap okumayı öneriyor bu uygulama:listelerine baktım ve kahkahalarla güldüm. Şunlar var:vd.Eh, niye reklamı da klozette oturmuş cep telefonuna bakan adam fotoğrafıyla yaptıklarını da anlamış oldum. Doğru düzgün okumaya ne vakitleri ne de hevesleri var.Her şey para için! Başarı dedikleri de bundan ibaret!Şimdi bu tayfayla aramızdabir bağ kurulabilir mi?

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Vasat çizgide kalmak...Geleneğin ve vahyin bu terimi ile günümüzün "normallik" tanımının birleşmesi imkânsızdır, önce bunu bilelim...ifrat ve tefritten uzak duran, (apaçık ortada duran ) hakikate şahitlik eden inananlar topluluğudur.normallik değil, anormallik olsagerek...

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Tatilde ense yapmak gibi bir şey...Ama bitiyor...Herkes içinin sonu geliyor.