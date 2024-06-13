Bak sen!
Medyadaki varlık sebeplerini ve ünlerini AK Parti'ye, partinin liderine, seçmen tabanına hakaret ederek kazananlar Kızılcahamam kampında bakanların eleştirilmesine bozulmuşlar...
Bazı bakanları pek sevdiklerini biliyorduk zaten...
Youtube videoları çekip anlatıyorlar...
"Bütün kabahat bakanların üzerine yüklenmiş, diğerleri kendini temize çıkarmış, oh ne güzel"miş...
İlk bakışta doğru bir itiraz, değil mi?
Ama bir dakika!
Yıllardır ağızlarından köpükler saçarak iktidara saldıran adamların bugünkü samimiyet numaralarına aldırış etmek ne tür bir saflıktır, bir düşünün, derim.
***Şimdi eğri oturup doğru konuşalım...
***Çok iyi bir sağlık sisteminin giderek tat kaçırmaya başladığından şikâyet ediliyorsa...
***Sonuç olarak...
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Teşkilatta değişim mi?
Alttan yukarıya doğru değişim hayali kuranlara da şunu söyleyeyim...
Önce yukarıdakiler değişmez, değiştirilmezse...
Alttaki dinamik kadrolar nasıl hareketlenecek?
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NOT DEFTERİ
Sessizliğe ne kadar zaman tanısanız, yine de söyleyeceklerini bitiremez. Sessizlik de bir tür gevezeliktir. (ÖMER F. OYAL / Önceki Çağın Akşamüstü)