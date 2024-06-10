Yeryüzünün tek egemeni olduğunu düşünen Batı zaman zaman gözlerini Doğu'ya çevirir ve önce Müslüman topraklarına, sonra Rusya'ya bakar...

Parmağını uzatıp "benim olacaksınız" diye mırıldanır...

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Acaba yine o zamanlarda mıyız diye içinizden sorduğunuz oluyor mu?Osmanlı'nın yıkılışını başlatan Mısır huysuzluğunu mesela...Düyunu Umumiye saldırısıyla bugünün global finans sistemi arasındaki benzerlikleri ya da...Anlatabilirler mi?Bilemiyorum...

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Yazımın başında anlattığım manzara, Batı'nın ara ara ve manasızca bela aramaya kalkıştığını düşündürtmesin...Hayır! Bir "" çerçevesinde olur bu...Çağ dönüşümlerinde yeni dünya tasarımı için...Venihai operasyon olarak

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Bazen tarihçilerin ürettikleri kurgu kişilik olduğundan şüphelendiğim Napolyon ne yazık ki, bir tür magazin figürü gibi algılanır.Napolyon'un ordusunun Moskova'dan dönmesi ve sonra İngilizler tarafından işinin bitirilmesi şu konuda bizleri yanıltmasın...Napolyon'dan sonrasıyla öncesi arasında dağlar kadar fark vardır.Avrupa ülkelerini Polonya ve Ukrayna düzlüklerinde başlayacak büyük bir savaşa iten güçlerineminim.

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Bir denı düşünün...Tarihin en geniş cepheli askeri harekatıydı.Ama ne olduysa oldu, daha yeni saldırmazlık paktı imzaladığı Sovyetlere savaş açıverdi ve Moskova'ya 5 ay içinde vardı.Sonrasını hepiniz biliyorsunuz...

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Bunları bir daha hatırlatmamın sebebi ne?

Şu...

Putin'in ikide bir "korkarım ki sonunda nükleer kullanmak zorunda kalacağız" demesini bir de bu çerçeveden değerlendirin...

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NOT DEFTERİ

Maske takmak bir mevcudu gizlemek değil, mevcudun olmayışını gizlemekti. Zaten olur da bir maskesini çıkaran bunu ancak başka bir maske takmak için yapardı. (ŞULE GÜRBÜZ / Kıyamet Emeklisi)