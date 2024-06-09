"Dün yolda olmak yorucuydu ama bugün masmavi bir gün...

Buradan ta karşı kıyılara kadar deniz pırıl pırıl...

Öğle sularındayız ama herkes uykuda sanki, kasabanın kırmızı kiremitli damlarına bakıyorum; ötesi deniz...

İnsan parmaklarının ucunda azıcık yükselse uçacakmış hissine kapılıyor.

Şimdi bir fotoğraf çekip; bu mavilikten bir dilimi Instagram'a aktarsam, fena mı olur? Yok, kendime saklayacağım."

***

Önümüzdeki uzun tatil günlerinde kaç kişi böyle notlar düşecek defterine?En fazla bir avuç kişi...Zaten böyle tatil kasabaları da kalmadı...Anlatmayayım şimdi...

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Modern insan hâlâ aynı çemberin içinde debeleniyor.aylarca mutsuzlukla,işyeri zorbalığıyla ve maddihesaplamalarla boğuşan çalışanlar...Sonra tatil geliyor.Ve hemen ertesi gündiye bir şey patlak veriyor; aynıanda daGülünç belki...Özle, çabala, bekle ve sonra yorgunluğunu yaşa!Ama hem kendini, hem çevreni, hem de sosyal medyayı böyle olmadığına inandırmaya çalış...Zor iş!

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" diyor;hele çocukları da kayınvalideye bırakırsakiyi olacak."Biliyorum...Berbat bir mesai anlayışının, kredi taksitlerinin, boş çırpınmalara emek harcatan iş tezgahlarının kurbanlarından o da...Tam "" diye soracağım, vazgeçiyorum...Zaten artık gülümseyip geçme ve her şeyin sevdiklerimin istediği gibi olması için dua etme yaşındayım.

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Bir manzara var; bir hatıra...Şu anda gözlerimin önüne canlanıyor.Rüzgâr denizin üzerinden kıyıya doğru; suyun üzerinde minik köpüklenmeler oluşturarak esiyor.Sessizlik nasıl güzel...Onu kaldırıp yerine takacak kimsecikler yok.Bambaşka bir yer olacak.İçimden hüzünlenerek "diye geçiriyorum.