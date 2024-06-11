Gelişmeler bir gün bile dur durak bilmiyor...
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçları yaşlı kıtayı fena sarstı...
Sakın, uzaktan bakıp "Bize ne!" demeyin...
Büyük harflerle yazıyorum...
ARTIK YERYÜZÜNDE BİZİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRMEYEN HİÇBİR GELİŞME YOK, OLMAYACAK...
Hele mesele Avrupa'nın geleceği ise, neredeyse "iç meselemiz"dir.
***Şimdi gelelim Avrupa'da ne olduğuna...
***Bak şimdi!
***
Pek bilinmez ama söyleyin bakalım kim bu yukarıdaki satırların yazarı?
Falih Rıfkı Atay...
Atatürk inkılaplarının "başyazarı" denilen Falih Rıfkı...
Meraklısına, Falih Rıfkı'nın Roma gezisini anlattığı "Faşist Roma, Kemalist Tiran ve Kaybolmuş Makidonya" kitabını tavsiye ederim.
Orada bir cümlesi var ki, bugün için de bölgemizdeki bütün gelişmelerin hangi yöne dönebileceği konusunda önemli.
Şöyle bir cümle:
"Mussolini yarın için hep sual işareti kullanır. Yarından emin olmak, kaybetmek demektir."
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NOT DEFTERİ
Borç, suçluluk hissi yaratıyor ve geri ödemezseniz bu sizin suçunuz. Bankalar bizi tahrip ediyor ama bir yandan da çok ahlaklılar. Sömürülen olma günahınızdan dolayı bağış dilemek size düşüyor. (P. SOLLERS / Güzellik)