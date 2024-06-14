Bütün dünyayla dalgalarını geçiyorlar...
Hepimizle...
Hem tek tek her birimizle, hem milletlerle, hem de devletlerle ve iyice gözümüze soka soka dalgalarını geçiyorlar...
ABD Devlet Başkanı Biden'ın hâllerine bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız...
İkide bir düşmesi, içinden mırıldanıp durması, söyleyeceklerini unutması, çoktan ölmüş Kraliçe'ye selam çakması, havayla el sıkışması, vd.
En son Ulusal Bağımsızlık Günü nedeniyle katıldığı şenlikte bir dakika "dondu" Biden...
Enerji kaynağı teklemiş bir robot gibiydi...
Öylece baktı, toparlanması vakit aldı.
***Kafaya takarsanız...
***Belli ki bir KUVVET hepimizin "devlet dersinden tahtaya kalkmamızı" istiyor...
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Bize Biden, Macron, Sunak ve benzerleri üzerinden "Demokrasi seyirlik bir oyundur"; "Siyaset bir güç alanı değil ama sahnedir" deniyor.
ABD'yi gerçekten yöneten güç artık kitlelerin bunu bilmesini istiyor...
Niye?
Çok yakında demokrasi oyunu bitecek mi yoksa?..
Bittiğinde telaşa kapılmayalım, diye mi?
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NOT DEFTERİ
Yerinde olmayan her şey zarar verir. Ne kadar iyi söylenirse söylensin, bir nota ait olmadığı ezgiyi bozar. (URSULA K. LE GUIN / Yerdeniz Öyküleri)