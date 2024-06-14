Bütün dünyayla dalgalarını geçiyorlar...

Hepimizle...

Hem tek tek her birimizle, hem milletlerle, hem de devletlerle ve iyice gözümüze soka soka dalgalarını geçiyorlar...

ABD Devlet Başkanı Biden'ın hâllerine bakarsanız, ne demek istediğimi anlarsınız...

İkide bir düşmesi, içinden mırıldanıp durması, söyleyeceklerini unutması, çoktan ölmüş Kraliçe'ye selam çakması, havayla el sıkışması, vd.

En son Ulusal Bağımsızlık Günü nedeniyle katıldığı şenlikte bir dakika "dondu" Biden...

Enerji kaynağı teklemiş bir robot gibiydi...

Öylece baktı, toparlanması vakit aldı.

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Neden?Çünkü daha bir ay kadar önce "İran, ne yapıp edip İsrail'e yine saldıracak" deyip ciddiye alınan ABD Başkanı'ndan söz ediyoruz.Gazze'deki bütün ateşkes girişimleri Biden'ın ve ekibinin başının altından çıktığına inanmamızın istendiği Biden'dan...Netanyahu'yu kucaklayan Biden'dan...Önümüzdeki günlerde Zelenski ile yeni bir güvenlik anlaşması imzalayacak olan Biden'dan söz ediyoruz...

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Belli ki bir KUVVET hepimizinistiyor...Ama en baştan bu dersi çalışmak şartıyla...Düşünsenize...Dünyanın hegemon devleti ABD eğer gerçekten siyaset üzerinden yönetiliyorsa, yöneten bu Biden mı?"Nükleer Çanta"yı yanından ayırmayan ve eğer mecbur kalınırsa, bu çantayı açıp içindeki "yok edilecek yerler" listesinden seçim yapacak adam gerçekten Biden mı?

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Bize Biden, Macron, Sunak ve benzerleri üzerinden "Demokrasi seyirlik bir oyundur"; "Siyaset bir güç alanı değil ama sahnedir" deniyor.

ABD'yi gerçekten yöneten güç artık kitlelerin bunu bilmesini istiyor...

Niye?

Çok yakında demokrasi oyunu bitecek mi yoksa?..

Bittiğinde telaşa kapılmayalım, diye mi?

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NOT DEFTERİ

Yerinde olmayan her şey zarar verir. Ne kadar iyi söylenirse söylensin, bir nota ait olmadığı ezgiyi bozar. (URSULA K. LE GUIN / Yerdeniz Öyküleri)