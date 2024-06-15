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HAŞMET BABAOĞLU
15 Haziran 2024, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın notları: Algılarla oynanıyor mu?

Sık kullanarak içine ettiğimiz kavramlardan biri: Algı...
Ve o malum deyim: Algılarla oynamak.
Çok önemli bir şey anlatıyor bu deyim ama olur olmaz kullandığımız için artık çöp olmak üzere...
Oysa tam şimdi muhtacız.
Duyularımızla kavradığımız gerçeği zihinlerimizin başka bir hâle sokması için medyatik kültür deli gibi çalışıyor; yani algılarımızla oynanıyor.
Hayatımızda hiç 30 derece sıcaklık görmemişiz, öğle vakti 40 derecede bir yerden bir yere hiç gitmemişiz gibi bir hâl...
Herkes birbirine "olağanüstü sıcak" deyip duruyor.
Komik misiniz yahu!
Tabii "küresel ısınma"ya inandırarak hepimizi hizaya sokacak odaklar da ellerini ovuşturuyor.

***

Aklıma 20 yıl önceleri geliyor...
Çeşme'den 38 derece sıcakta, öğle vakti "Canım şehir çekti" deyip İzmir'e doğru gidişlerimi hatırlıyorum.
Dostlarım arkamdan şaşkınlıkla seslenirlerdi: "Burası püfür rüzgâr, İzmir cehennemdir, deli misin?"
Lakin kimse "küresel ısınma"dan söz etmiyordu; çünkü çok sıradan bir yaz gerçeğiydi o sıcaklar.
Arada ne oldu?
80 yaşındaki babaanneler bile alınlarında biriken teri silerken "Al işte küresel ısınma bu!" diyorlar.
Çok fena!

***

Bilmem yanılıyor muyum, bayram öncesi ilk kez AVM'lerde yoğunluk görmedim...
Mağazalara girip çıkanların yüzlerinde de bir kırgınlığın izi vardı.
Zaten gelmişken döner dürüm yiyelim veya bir kızarmış patates atıştıralım diye ailelerin hesap öderken gözlerinden geçen bulutları da gördüm.
Buraya da not düşeyim, dedim...
Şabalak uzmanlar "Hah, bu iyi, piyasa sıkılaştırması etkili olmuş" diye yorumlarlar şimdi...
Ama söyleyeyim, şahit olduğum bu kırgınlık hâli var ya, bayram tatili bittikten sonra kalp kırar.

***

Haftanın son iş gününde bir ekonomi kanalı izliyorum, bir finansçı çıkmış yüzünü buruşturarak şöyle diyor: "Yaşadığımız volatilite reel sektörü çok yoruyor; şirket sahipleri bitkin."
Haklı belki...
Fakat düşünüyorum da peki kim sade insanın hâlinden söz edecek?
Hemen zapladım...

***

Şimdi bir bölümünüz bayram telaşında; belki bir bölümümüz de şimdiden tatil göbeği yapmaya başlamıştır. Bu durumda benim geçen haftaya dair notlarımı okumanız akıl kârı mı, emin değilim.
Hafta boyunca buradayım; meraklısına duyururum...
Hacc Bayramı'nız kutlu olsun!

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