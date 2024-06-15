Sık kullanarak içine ettiğimiz kavramlardan biri: Algı...
Ve o malum deyim: Algılarla oynamak.
Çok önemli bir şey anlatıyor bu deyim ama olur olmaz kullandığımız için artık çöp olmak üzere...
Oysa tam şimdi muhtacız.
Duyularımızla kavradığımız gerçeği zihinlerimizin başka bir hâle sokması için medyatik kültür deli gibi çalışıyor; yani algılarımızla oynanıyor.
Hayatımızda hiç 30 derece sıcaklık görmemişiz, öğle vakti 40 derecede bir yerden bir yere hiç gitmemişiz gibi bir hâl...
Herkes birbirine "olağanüstü sıcak" deyip duruyor.
Komik misiniz yahu!
Tabii "küresel ısınma"ya inandırarak hepimizi hizaya sokacak odaklar da ellerini ovuşturuyor.
***Aklıma 20 yıl önceleri geliyor...
***Bilmem yanılıyor muyum, bayram öncesi ilk kez AVM'lerde yoğunluk görmedim...
***Haftanın son iş gününde bir ekonomi kanalı izliyorum, bir finansçı çıkmış yüzünü buruşturarak şöyle diyor: "Yaşadığımız volatilite reel sektörü çok yoruyor; şirket sahipleri bitkin."
***Şimdi bir bölümünüz bayram telaşında; belki bir bölümümüz de şimdiden tatil göbeği yapmaya başlamıştır. Bu durumda benim geçen haftaya dair notlarımı okumanız akıl kârı mı, emin değilim.