Sık kullanarak içine ettiğimiz kavramlardan biri: Algı...

Ve o malum deyim: Algılarla oynamak.

Çok önemli bir şey anlatıyor bu deyim ama olur olmaz kullandığımız için artık çöp olmak üzere...

Oysa tam şimdi muhtacız.

Duyularımızla kavradığımız gerçeği zihinlerimizin başka bir hâle sokması için medyatik kültür deli gibi çalışıyor; yani algılarımızla oynanıyor.

Hayatımızda hiç 30 derece sıcaklık görmemişiz, öğle vakti 40 derecede bir yerden bir yere hiç gitmemişiz gibi bir hâl...

Herkes birbirine "olağanüstü sıcak" deyip duruyor.

Komik misiniz yahu!

Tabii "küresel ısınma"ya inandırarak hepimizi hizaya sokacak odaklar da ellerini ovuşturuyor.

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Aklıma 20 yıl önceleri geliyor...Dostlarım arkamdan şaşkınlıkla seslenirlerdi: "Burası püfür rüzgâr, İzmir cehennemdir, deli misin?"Lakin kimsedan söz etmiyordu; çünkü çok sıradan bir yaz gerçeğiydi o sıcaklar.Arada ne oldu?80 yaşındaki babaanneler bile alınlarında biriken teri silerkendiyorlar.Çok fena!

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Bilmem yanılıyor muyum, bayram öncesiZaten gelmişken döner dürüm yiyelim veya bir kızarmış patates atıştıralım diye ailelerin hesap öderken gözlerinden geçen bulutları da gördüm.Buraya da not düşeyim, dedim...Şabalak uzmanlar "Hah, bu iyi, piyasa sıkılaştırması etkili olmuş" diye yorumlarlar şimdi...Ama söyleyeyim, şahit olduğum bu kırgınlık hâli var ya, bayram tatili bittikten sonra

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Haftanın son iş gününde bir ekonomi kanalı izliyorum, bir finansçı çıkmış yüzünü buruşturarak şöyle diyor:Haklı belki...Fakat düşünüyorum da peki kimsöz edecek?Hemen zapladım...

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Şimdi bir bölümünüz bayram telaşında; belki bir bölümümüz de şimdiden tatil göbeği yapmaya başlamıştır. Bu durumda benim geçen haftaya dair notlarımı okumanız akıl kârı mı, emin değilim.Hacc Bayramı'nız kutlu olsun!