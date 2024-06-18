"Neyi bekliyoruz böyle oturmuş pazar yerine?

Bugün barbarlar geliyormuş buraya.."

Böyle başlar Kavafis'in o sarsıcı şiiri Barbarları Beklerken...

Roma senatosunda kıpırtı yoktur; nasılsa artık yasaları barbarlar yapacaktır.

Ünlü söylevciler de ortalıktan çekilmiştir.

Öyle ya...

Barbarlar güzel sözlere aldırırlar mı?

***

, denilince aklıma iki şey gelir...Biri bu şiir.Diğeri, Beşiktaş'taki Zincirlikuyu'dan denize doğru inen şahane yokuş,Ne alakası var şimdi?Tamam, anlatacağım...

***

Barbar, denince aklımıza ne geliyor?Gayrı medeni, vahşi, saldırgan, zalim, vd.,Antik Yunan, kendinden olmayan bütün toplumlara "demiş.Yaban, yabancı, öteki...Eh, tarih boyunca "öteki" oldun mu da, hep zalim, vahşi, ilkel sayılırsın...Sonra Romalılar da tutup kullanmış bu terimi...Ama "yabanlar"ın sakallı hallerine bakıp ondan "" diye bir kelime çıkarmışlar;" yani...Sonra gide gide iş Barba Rossa'ya dönmüş;

***

Roma, son dönemlerinde hep "" korkusuylasiyasi ve sosyal sistemini ayakta tutmayaçalışmıştı...Daha sonra da bütün "Roma"lar bunu yaptı.Bazen Germenler barbarlar sayıldı, bazen Müslümanlar...Böylece kendi içlerindeki barbarlıkla hesaplaşmaktan kaçındılar.Bugünün barbarları mı?Kendini bir şey sanan amakorkuyor.

***

Kavafis'in şiirinin sonu ironiktir..."Neden böyle hızla boşalıyor sokaklarla alanlar,neden herkes dalgın dönüyor evine?Çünkü hava karardı, barbarlar gelmedi.Peki, biz ne yapacağız şimdi barbarlar olmadan?Bir çeşit çözümdü onlar sorunlarımıza."

***

Dönelim barbar (!) kızıl sakala?Bence dönmeyelim...Ve artık Batı'nın olumsuz adlandırmasıOna Hayreddin Paşa diyelim...Ama bak hâlâ erkek çocuklarına Barbaros adı veriyoruz...Pek övünen eğitimlilerimizin hali de bu işte!