Bayram telaşı yorgunluk, koşuşturma, didişme, itişme üretecek ama sevinçlere hiç yer açmayacaksa...

Hele misafirlikler, bayramlaşmalar derken kalp kırıklıkları yine baskın çıkacak, coşkulu muhabbetler çarçabuk sönüverecekse...

İçinde dolu dolu sevinç yoksa, bayram, bayram mıdır?

Öylesini neyleyelim?

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Nostaljik duygulara kapılmak artık pek demode diye eski bayramların neşesinden, çocukluk bayramlarımızdan, bayramlık giysilerin yol açtığı kalp çarpıntılarından söz etmez olduk ya...Düşünüyorum bazen...Acaba doğru mu yaptık?Sakın hayatımızdan o klişe, bu demode diye sevinçleri de çıkarmış olmayalım;

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Sosyal medyada görmüştüm...Bir hekim dostumuz, çocukluğunun bayramlarını şöyle hatırlıyordu: "Arife günü: Ayağımızda Konya lastiği ayakkabı, elimizde değnek, çamura şekil çizerken o gün alınmış veVe babanın sigara yakıp sizi izlemesi..."Şu sahnenasıl güzel anlatıyor...

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Şimdi bayramla ilgili yanını bırakıp bütün hayatımıza bakalım mı?Yetişkinliğimizi sarıp sarmalayan sevgilerimize, sevme biçimlerimize göz atalım mı?Çok uzun zaman öncebaşlıklı biryazı kaleme almıştım...Orada yazdıklarıma hâlâ sadığım...Sevince gözümüz dönüyor, tamam!Sevdiğimiz için eziyor, sevildiğimiz için eziliyoruz falan...Laflara bakarsanız ortada çokça sevgi var, herkes birbirini seviyor ama ortada sevincin, sevinmenin zerresi yok!Olduğunda da bir şimşek çakımı sürüyor, sonra ortalık kararıyor.O hâlde esas kritik nokta orası...

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Sevelim, sevilelim demekle olmuyor...olmuyor...Tek bir taşı bile yerinden kıpırdatamaz bu sözle cilalanan sevgiler...sevinçle gelir çünkü...