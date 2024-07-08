Uyuyorduk...

Dikkat etmemiştik...

Medyamız gereken ilgiyi göstermemişti...

Merih Demiral belki tam da bilmeden dürttü hepimizi ki, var bir hikmeti...

Sonra UEFA'nın alçaklığı geldi...

Uykudan uyandık mı?

Uyanmalıyız.

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Olay...Bozkurt işaretinin köklerini konuşmaktan ibaret kalmamalı...Sürekli nabza göre şerbet veren tarihçilerin kapısında dolanmayı da bırakalım...İhmal ettiğimiz gerçekle yüzleşelim...Açık biçimde Ankara'yı hedef alan bir siyasi plandan söz ediyorum.

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Ülkücü derneklerin kapatılması için girişimler başlattı.Alman Yeşilleri bunu acil proje haline getirdi.Cem Özdemir, (kelimelere dikkat edin) "demişti.Fransa, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türklerin kurduğu bu tür dernekleri kapattı.Odaklanamadık...Bir sonraki yıl ABD Temsilciler Meclisi'nde Dina Titus'unönergesine yeşil ışık yakıldı.Pandemi vardı; onunla uğraşıyorduk; bunlara takılamadık.Lakin Batı işin peşini bırakmamıştı.Geçtiğimiz hafta Almanya'nın da kışkırtmasıyla...Şu önemli...

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Hedef nedir?Cevabı biliyorsunuz aslında.MHP'yi marjinal gösterme ve toplumu bu zemin üzerinden yeniden şekillendirme mekanizması çalıştırılıyor.Sinan Ateş suikastinin de bu iklimde geldiğini unutmayalım.Sonrasına dair planları kestirebilirsiniz...

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Bizim normalleşmeden anladığımızla, Türkiye düşmanlarının ve içerideki uzantılarının anladıkları arasında çok fark var.

Önce bunu bilelim...

Sonra her yanından "provokasyon" akan olaylara dikkatle bakalım...

Hepsinin altında Batı'nın Kuzey Suriye planlarını ve iktidarın Cumhur İttifakı kompozisyonunun buna engel olarak görüldüğünü kavrayacaksınız.

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NOT DEFTERİ



Üçkağıda getirilmek, en son süprüntüleri satın almak için kandırılmak istiyorlar. Televizyon reklamlarıyla eğitilmiş bunlar. Bir değer taşıyan tek şeyin, poşetlerine koyabilecekleri şeyler olduğunu sanıyorlar. ( J. G. BALLARD / Öteki Dünya )