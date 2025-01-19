"Otomobili ikide bir durdurup erkek, çocuk, kadın, kimi görürsek soruyorduk: Antikacı Şeyh Efgani'nin evi bu sokakta mıdır?

Yanımdaki adam Lübnan'da belediye müsteşarlığında bulunan bir delişmen Fransız'dı; zengindi, şarka unvan almak için gelmişti; ibrik koleksiyonu yapıyordu. Halep'e de bu şeyhin şöhretini işiterek koşmuştu..."

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Girişteki alıntıdan anlamışsınızdır...Şimdi adını sık anmaya başladığımızdevam edelim istiyorum...Biliyorum, çoğumuz geçen yüzyıl deyince, büyük savaşları hatırlıyor...Ya da yüzyılın ikinci yarısı; refah arayışları, popüler kültür, bugün de sevdiğimiz nostaljik şarkılar falan, moda, vd.Oysageçen yüzyılınilk yarısı hayati önemde...Gelin şimdi size'innde yer alandan bahsedeyim...

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Antikacı Şeyh Efgani...Adı üzerinde...Afgan dağlılarından...Bu yüzdenşaşırtıcı gelmez...Anlatıcımız yine de kuşkulu: "Ensesinde gür ve pembe bir kan tabakasının kuzey insanlarını ve Anglosaksonları hatırlatan feyzini görmekteyim.Mavi gözler yüzüme dikildi, kaldı. Bu adam, şüphesiz benden hazzetmiyor; aramızda ilk dakikadan itibaren bir antipati hasıl olmuştur; konuştukça, tanıştıkça bu, artacaktır."Sonra Emevi devrine ait antika ibrikler satın alınıyor falan, bu karşılaşma hafızanın kuytularına terk ediliyor.Ama unutmamalı; birvarsa, mutlaka günü gelir, nükseder,kendini hatırlatır o topraklarda...

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