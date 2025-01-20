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HAŞMET BABAOĞLU
20 Ocak 2025, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Cevapsız sorular zamanı
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Trump koltuğa oturmadan işler değişmeye başladı...
İşe başladıktan sonra neler olacağını buradan anlayabiliriz.
Fakat unutmayalım; olacaklar karşısında yeni mevziler kazanlar ve eski mevzileri sağlamlaştıranlar da var.

***

Geçen hafta Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ve Ukrayna Başkanı Zelenski güvenlik ve dayanışma anlaşması için bir araya geldiler.
Tam yüz yıllık bir anlaşma...
Ama yüz gün sürer mi?
Anlaşmanın ömrünü Trump'ın "Amerikan küreselciliği" ile Starmer'ın "yeni yüzyıl küreselciliği" arasındaki çatışma belirleyecek...
İngilizlerin Ukrayna'yı savaş sahasında tutma ısrarı ne ilginç değil mi?

***

Bir süredir özellikle altını çiziyorum...
Biz önümüze konulan sahnedeki yalancı çatışmalara bakarken Rusya global hedeflerinden birer birer çekilmeye başlamıştı.
Nereye bu çekilme?
Anavatan savunmasına...
Sonra bir baktık ki, Tel Aviv'e gönderdiği füzelerden beri İran'da da işler değişiyor.
Yıllardır bölgesel kutup rolünde boy gösteren İran şimdi kendi sınırlarını tahkim etmekle meşgul...
Ve geçen gün ne oldu?
İran ve Rusya "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı imzalayıverdiler...

***

Böyle bir dünyada Rusya ve İran arasındaki anlaşma neye yarar, diye soracaksınız...
Birleşik Krallık hep Ukrayna'nın arkasında durur mu, diyeceksiniz...
Çin nerede peki?
Hepsi haklı sorular...
Ama cevaplarının bir önemi yok...
Ne o, şaşırdınız mı?
İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce kimler kimlerle ne anlaşmalar yaptılar...
Hiçbiri birkaç yıl sonra gelen savaşı engelleyemedi, anlaşmaların dostları cephelerin düşmanlarına dönüşüverdiler...

***

Her şey ne kadar da geçen yüzyılın iki büyük savaşının arifesini hatırlatıyor...
Yok, yok! "Büyük savaş geliyor" demiyorum...
Önce Trump denenecek...
Trump bu yüzden güçlü biçimde geliyor.
Sonrası ne olur, yaşayıp göreceğiz.
Ama zaten savaş da bu kez daha önceki gibi olmayacak, yeryüzüne yayılmış bölgesel savaşların bir "dünya savaşı atmosferi" oluşturması tercih edilecek.
Yani Trump aslında son barış hamlesi...

***

NOT DEFTERİ

Bu arada, beni anlamayacak ve benim de anlamayacağım birini aramaya devam ediyorum, korkunç bir kardeşlik ihtiyacı içindeyim. (ROMAIN GARY / Yalan-Roman)

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