Trump koltuğa oturmadan işler değişmeye başladı...
İşe başladıktan sonra neler olacağını buradan anlayabiliriz.
Fakat unutmayalım; olacaklar karşısında yeni mevziler kazanlar ve eski mevzileri sağlamlaştıranlar da var.
***Geçen hafta Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ve Ukrayna Başkanı Zelenski güvenlik ve dayanışma anlaşması için bir araya geldiler.
***Bir süredir özellikle altını çiziyorum...
***Böyle bir dünyada Rusya ve İran arasındaki anlaşma neye yarar, diye soracaksınız...
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Her şey ne kadar da geçen yüzyılın iki büyük savaşının arifesini hatırlatıyor...
Yok, yok! "Büyük savaş geliyor" demiyorum...
Önce Trump denenecek...
Trump bu yüzden güçlü biçimde geliyor.
Sonrası ne olur, yaşayıp göreceğiz.
Ama zaten savaş da bu kez daha önceki gibi olmayacak, yeryüzüne yayılmış bölgesel savaşların bir "dünya savaşı atmosferi" oluşturması tercih edilecek.
Yani Trump aslında son barış hamlesi...
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NOT DEFTERİ
Bu arada, beni anlamayacak ve benim de anlamayacağım birini aramaya devam ediyorum, korkunç bir kardeşlik ihtiyacı içindeyim. (ROMAIN GARY / Yalan-Roman)