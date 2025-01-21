Yine gülümsüyorlar...

Onca işkenceye ve esirliğin türlü eziyetlerine rağmen pırıl pırıl gözleriyle bakıp gülümsüyorlar...

"Bizi yenemezsiniz" diyen ve zalimleri bir fiskelik alçaklar seviyesine indiren bir gülümseme bu...

Dayanışma ve güven (evet, birbirine güven) duygusunun ışıltısı bu...

***

Anladınız değil mi?TV haberlerine bakıyorsanız veya sosyal medyada doğru düzgün hesapları takip ediyorsanız, görmüşsünüzdür...Pazar gecesibahsediyorum.Yüzlerindeki kocaman gülümsemeyle aileleriyle kucaklaşıp zafer işareti yapan kadınlar ve çocuklardan...

***

Dikkat, yanlış anlaşılmasın!Filistinliler tutuklanırlarken de gülümsüyorlardı...En ufak bir arızada suratı düşüveren bizim gibiler de olup bitene uzaktan bakıyor ve şaşırıyoruz...Avrupa'daki Gazze soykırımına karşı gösterilerde de aynı şey oluyor; Batılı göstericiler tutuklandıklarında öfkeliler, aralarındaki Filistinli gençler ise polislerin arasında gözaltına götürülürken arkadaşlarına gülümsüyorlar...

***

Hatırlıyor musunuz?Mescid-i Aksa'yı işgalci Yahudilere karşı savunan Filistinli gençler tutuklanmıştı.Aralarındaki genç müzisyenbileklerine kelepçe takılırken dönüp arkadaşlarınagülümsemiş ve o sırada çekilen fotoğrafıbütün dünyada dikkati çekmişti.Daha sonra gülümsemesini soran gazetecilere ne demişti Afifi?

***

Bütün bunlar olurken dünyanın çeşitli metropollerindekurslar veriliyor, seminerler yapılıyor.Çoğunun ana teması şöyle: "Mutluluğun ilk adımı gülümsemektir,gülümse!"Çok acı ve çok manidar...

***

Ama bir Filistinli var, tanıyorsunuz...Gözleri çoktan solmuş...