Yine gülümsüyorlar...
Onca işkenceye ve esirliğin türlü eziyetlerine rağmen pırıl pırıl gözleriyle bakıp gülümsüyorlar...
"Bizi yenemezsiniz" diyen ve zalimleri bir fiskelik alçaklar seviyesine indiren bir gülümseme bu...
Dayanışma ve güven (evet, birbirine güven) duygusunun ışıltısı bu...
***
Anladınız değil mi?
TV haberlerine bakıyorsanız veya sosyal medyada doğru düzgün hesapları takip ediyorsanız, görmüşsünüzdür...
Pazar gecesi İsrail'in Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli 90 esirden
bahsediyorum.
Yüzlerindeki kocaman gülümsemeyle aileleriyle kucaklaşıp zafer işareti yapan kadınlar ve çocuklardan...
***
Dikkat, yanlış anlaşılmasın!
Filistinliler tutuklanırlarken de gülümsüyorlardı...
Zalimlerin asabını bozan şey bu işte!
Kendinden ve duruşundan hoşnut ve direnen Filistinlileri yenemiyorlar...
En ufak bir arızada suratı düşüveren bizim gibiler de olup bitene uzaktan bakıyor ve şaşırıyoruz...
Avrupa'daki Gazze soykırımına karşı gösterilerde de aynı şey oluyor; Batılı göstericiler tutuklandıklarında öfkeliler, aralarındaki Filistinli gençler ise polislerin arasında gözaltına götürülürken arkadaşlarına gülümsüyorlar...
***
Hatırlıyor musunuz?
Dört yıl önceydi...
Mescid-i Aksa'yı işgalci Yahudilere karşı savunan Filistinli gençler tutuklanmıştı.
Aralarındaki genç müzisyen Meryem Afifi
bileklerine kelepçe takılırken dönüp arkadaşlarına
gülümsemiş ve o sırada çekilen fotoğrafı
bütün dünyada dikkati çekmişti.
Daha sonra gülümsemesini soran gazetecilere ne demişti Afifi?
"Ben iyiyim, korkmuyorum, güçlüyüm ve gülümsüyorum, çünkü doğru olanı yapıyorum."
***
Bütün bunlar olurken dünyanın çeşitli metropollerinde tuzu kuru insanlara
kurslar veriliyor, seminerler yapılıyor.
Çoğunun ana teması şöyle: "Mutluluğun ilk adımı gülümsemektir, ilk başta bir sebep bulamasan bile
gülümse!"
Çok acı ve çok manidar...
***
Ama bir Filistinli var, tanıyorsunuz...
Asık suratlı...
Suratından düşen bin parça...
Gözleri çoktan solmuş...
Mahmud Abbas...
Gülümseyen Filistin direnişi elbette onu da yenecek...