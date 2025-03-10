Kanal 1: Dikkat, çarpışmadan kaçınmak için lütfen rotanızı 15 derece kuzey yönüne çevirin.
Kanal 2: Çarpışmadan kaçınmak için sizin rotanızı 15 derece güney yönüne çevirmeniz gerekiyor.
Kanal 1: Dikkat, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı konuşuyor. Tekrarlıyorum, rotanızı 15 derece kuzey yönüne kaydırmalısınız.
Kanal 2: Bu mümkün değil, siz rotanızı değiştirin.
Kanal 1: Dikkat, bu bir uçak gemisidir. Derhal rotanızı derhal değiştirin.
Kanal 2: Burası Puget Burnu Deniz Feneri. Karar sizin.
***Yukarıdaki telsiz konuşması, ABD Deniz Harekat Dairesince açıklanmış 1995 yılına dair gerçek bir konuşma...
***ABD hegemonyası içine kıstırıldığı para (borç) tuzağından ve kendisini köşeye kıstıran son derecede "yorucu" stratejik güç oyunundan paçasını kurtarıp yoluna devam edecek mi?
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Trump durmadan paradan konuşuyor, Musk ise güçten...
Ve çok kabaca yapıyorlar bunu...
Ama neden?
Çünkü ne kadar şık biçimde örtülürse örtülsün, hegemonik gerçek bu iki sütun üzerinde yükselir.
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NOT DEFTERİ
İnsanlar ebeveynlerine benzememek için ne kadar çok uğraşırlarsa, o kadar çabuk onlar gibi oluyorlar. (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus