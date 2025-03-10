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HAŞMET BABAOĞLU
10 Mart 2025, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

Rota neden aniden değişti?
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kanal 1: Dikkat, çarpışmadan kaçınmak için lütfen rotanızı 15 derece kuzey yönüne çevirin.
Kanal 2: Çarpışmadan kaçınmak için sizin rotanızı 15 derece güney yönüne çevirmeniz gerekiyor.
Kanal 1: Dikkat, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı konuşuyor. Tekrarlıyorum, rotanızı 15 derece kuzey yönüne kaydırmalısınız.
Kanal 2: Bu mümkün değil, siz rotanızı değiştirin.
Kanal 1: Dikkat, bu bir uçak gemisidir. Derhal rotanızı derhal değiştirin.
Kanal 2: Burası Puget Burnu Deniz Feneri. Karar sizin.

***

Yukarıdaki telsiz konuşması, ABD Deniz Harekat Dairesince açıklanmış 1995 yılına dair gerçek bir konuşma...
Bertell Ollman bu konuşmayı "Dünyayı Nasıl Değiştirmeli" isimli kitabının başlarına koymuş ve sormuştu...
"Burada gördüğümüz gibi kayalıklara doğru ilerlemekte olan bir Amerikan gemisi mi, yoksa ABD'nin serbest girişim sistemi mi?"
Bana sorarsanız...
Gemi, ABD'nin ta kendisi...
Kayalıklar ise küresel sistem...
Bu ağır geminin çarpmadan dümeni derhal kırıp rotayı değiştirmesi için Trump son çareydi...
Delice ve cesur bir manevra gerekiyordu...

***

ABD hegemonyası içine kıstırıldığı para (borç) tuzağından ve kendisini köşeye kıstıran son derecede "yorucu" stratejik güç oyunundan paçasını kurtarıp yoluna devam edecek mi?
Yaşayıp göreceğiz.
Hem ABD'yi, hem de dünyanın her köşesini çok sıkıntılı günler bekliyor.
Tabii şu da var...
Ekranlarda "Trump bir tüccar yeaa" deyip duran ve bunu müthiş bir izahat sanan akademisyenlerle olup bitenleri anlamanız imkansız.
Uluslararası ilişkilerin gerçekten diplomasiyle ve sözleşmeler yoluyla kurulduğunu sanacak kadar saftorik tipler üretti akademi...
Geçen akşam bir akademisyen "mahalle bakkalı" dedi Trump'a ve sonra birden rahatladı; kendini her şeyi çözmüş gibi hissetti.
Bu tiplere aldırmayın, durum çok ciddi.

***

Trump durmadan paradan konuşuyor, Musk ise güçten...
Ve çok kabaca yapıyorlar bunu...
Ama neden?
Çünkü ne kadar şık biçimde örtülürse örtülsün, hegemonik gerçek bu iki sütun üzerinde yükselir.

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NOT DEFTERİ
İnsanlar ebeveynlerine benzememek için ne kadar çok uğraşırlarsa, o kadar çabuk onlar gibi oluyorlar. (DOUGLAS COUPLAND / Hey Nostradamus

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