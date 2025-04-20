Görmezden gelmek diye bir şey var mı gerçekten?

Görmediğin şeyi nasıl görmezden geleceksin?

Çok aldatıcıdır bu deyimler...

Oysa fena halde gözüne battığı için...

Kafanı başka yere çeviremediğin için gözünü çevirmeye kalkarsın!

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Önemli konu ama asıl derdim bu davranış biçiminin kökleri değil...Her saat başı yenisi Youtube 'a atılan "sivilcelerimizi görünmez kılmak" başlıklı videoları da konu edecek halim yok elbette...Ve bütün dünyanın ana akım iletişim kanalarının Gazze 'deki soykırımı rutin bir habere çevirmeye başlamasından...Gündelik hayat koşuşturmasının "çabasına dönüşmesinden bahsetmek istiyorum...

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Dilim tutuluyor, elim yazmıyor.Tam ne söyleyeceğimi de bilemiyorum artık...Bilen de kalmadı...ÇünküÇünkühaykırışları uluslararası politikaarenasında iletişim parazitlenmesineuğrayıp hızla işitilmez oluyor.Düşünün...Apaçık bir soykırıma seyirci kalmak çaresizliğimizi düşünün...ÇünküBütün insanlığın böyle"yle yaşayıp abad olması imkansız.Bunun vebalinin altından kalkılmaz.

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Dört gün önce haberleri geçti, görmüşsünüzdür. (Gördünüz mü gerçekten, baktınız mı habere, sonra ne oldu?)İmkanlar kısıtlı çünkü.Anestezi malzemesi kalmadı.Geçtiğimiz yıl yine böyle bacağı anestezisiz kesilen Ahed'in çığlıklarını hatırlıyor musunuz?demişti.

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Neden korkuyorum?

Korktuğum da yavaş yavaş oluyor.

Modern insanın en güçlü "seçilmiş körlük" yöntemlerindendir, malum; sonunda Gazzelileri suçlu çıkartmaya başlayanlar çoğalacak...

En alçakça biçimde defteri kapatıp kafayı çevirme yoludur bu!

Uyanık olalım, çevremizde olsun, hiç değilse sevdiğimiz insanlar arasında olsun, bu tavrın yayılıp sızmasına karşı çıkalım...

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NOT DEFTERİ



Doğruyu demek yiğitlikse ardından geleceklere dayanmak da yiğitlik... (KEMAL TAHİR / Bozkırdaki Çekirdek)