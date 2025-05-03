Anlamak cesaret gerektirir.

Ve cesaret kendi vaktini bekler; geldiğinde boş yere harcamamalı!

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için başkalarına ihtiyacımız var amaiçin zamana ve yalnızlığa...

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Yalnız kalabiliyor muyuz? Zor.Evet!

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dedim geçen gün..."Nasıl?" diye sordu arkadaşlar...Anlattım...Yeni insanlarla tanışma kontenjanım çok daraldı, bu bir...Sosyal ve sınıfsal kriterler ağırlık kazandı;ı seviyorum; ötesine pek tahammülüm yok, bu da iki...Ve manzaramı değiştirdim; kaybetmenin kıyısına çok yaklaştım,

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Kaçışımız yok!Dijital teknoloji ve bize kazandırılan yeni alışkanlıklar mahremiyetimizi aldı götürdü.Kim onlar?Teknolojinin kilitlerini ellerinde tutanlar ve onlar üzerinde güç sahibi olanlar...

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Çorba sıcaksa üflenmez.Kaşığın ucundan değil, yanından ve höpürdetmeden içilir.Ve şuna özellikle dikkat edilmelidir ki, çorba bitinceye kadar kaşık kâsenin içinde durmalı, ancak çorba bittikten sonra kaşık kâsenin yanına konulmalıdır.Bir otel veya işyerindeyseniz ve çorba içerken üzerinize döküyorsanız, yanınızda koli bandı taşıyın...Sayın Özgür Özel'den öğrendiğimiz yeni sosyal trende göre çevredeki güvenlik kameralarını bantla kapatıp keyfinize bakabilirsiniz...Bu tutumun yasal sonuçları olabilir mi?Olabilir.Not: Jammer kullanmak çorba içmeyi kolaylaştırmaz.

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Eve servis hızlı yemeklerin neredeyse tamamına yine zam gelmiş.

Niye? Bayram değil, seyran değil...

Benim bulunduğum semtte et döner satan yerlerin çoğu elendi; hepsi tavuk dönere döndü.

O kadarcık et çok pahalı ve tercih edilmiyor çünkü.

Hamburgerlerde soslar arttıkça arttı, köfteler küçüldükçe küçüldü.

Dikkatimi çekiyor; fast-food hastası ergenler pilav ve sade patatese vurdular kendilerini...

Bu gidiş, nasıl gidiş!

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İki gün sonra görüşürüz...

Sevgili okurlarım, kısacık bir kaçış ve dönüş için müsaade istiyorum.

Salı günü bu köşede buluşmak üzere...