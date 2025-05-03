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Haberler Haşmet Babaoğlu Haftanın notları: Onlar da şeffaf mı?
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HAŞMET BABAOĞLU
03 Mayıs 2025, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Haftanın notları: Onlar da şeffaf mı?

Anlamak cesaret gerektirir.
Ve cesaret kendi vaktini bekler; geldiğinde boş yere harcamamalı!

***

Öğrenmek için başkalarına ihtiyacımız var ama anlamak için zamana ve yalnızlığa...

***

Yalnız kalabiliyor muyuz? Zor.
Yalnız bırakılıyor muyuz? Evet!

***

Pandemi beni çok değiştirdi dedim geçen gün...
"Nasıl?" diye sordu arkadaşlar...
Anlattım...
Yeni insanlarla tanışma kontenjanım çok daraldı, bu bir...
Sosyal ve sınıfsal kriterler ağırlık kazandı; "sade insan"ı seviyorum; ötesine pek tahammülüm yok, bu da iki...
Ve manzaramı değiştirdim; kaybetmenin kıyısına çok yaklaştım, sürekli uçurumdan aşağı bakıyorum, güzel ve sarsıcı bir manzara...

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Ben şeffafım, sen şeffafsın, herkes şeffaf...
Kaçışımız yok!
Dijital teknoloji ve bize kazandırılan yeni alışkanlıklar mahremiyetimizi aldı götürdü.
Ya onlar?
Onlar şeffaf mı?
Kim onlar?
Teknolojinin kilitlerini ellerinde tutanlar ve onlar üzerinde güç sahibi olanlar...

***

Çorba sıcaksa üflenmez.
Kaşığın ucundan değil, yanından ve höpürdetmeden içilir.
Ve şuna özellikle dikkat edilmelidir ki, çorba bitinceye kadar kaşık kâsenin içinde durmalı, ancak çorba bittikten sonra kaşık kâsenin yanına konulmalıdır.
Bir otel veya işyerindeyseniz ve çorba içerken üzerinize döküyorsanız, yanınızda koli bandı taşıyın...
Sayın Özgür Özel'den öğrendiğimiz yeni sosyal trende göre çevredeki güvenlik kameralarını bantla kapatıp keyfinize bakabilirsiniz...
Bu tutumun yasal sonuçları olabilir mi?
Olabilir.
En iyisi, sadece evinizde çorba içmek...
Not: Jammer kullanmak çorba içmeyi kolaylaştırmaz.

***

Eve servis hızlı yemeklerin neredeyse tamamına yine zam gelmiş.
Niye? Bayram değil, seyran değil...
Benim bulunduğum semtte et döner satan yerlerin çoğu elendi; hepsi tavuk dönere döndü.
O kadarcık et çok pahalı ve tercih edilmiyor çünkü.
Hamburgerlerde soslar arttıkça arttı, köfteler küçüldükçe küçüldü.
Dikkatimi çekiyor; fast-food hastası ergenler pilav ve sade patatese vurdular kendilerini...
Bu gidiş, nasıl gidiş!

***


İki gün sonra görüşürüz...
Sevgili okurlarım, kısacık bir kaçış ve dönüş için müsaade istiyorum.
Salı günü bu köşede buluşmak üzere...

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