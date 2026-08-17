Gün batıyor, manzara nasıl güzel...

Deniz sakin...

Ara sıra hafif bir rüzgar suyu okşayıp geçiyor...

Şimdilerde ikide bir kendimize ve çevremizdekilere "manzara ne kadar güzel" diye hatırlatmazsak, bu güzelliği idrak edemiyoruz...

Kendimden biliyorum...

***

Manzaraya bakarken oturduğum yerde kıpırdanıp duruyorum.Yeğenim fark ediyor;diye takılıyor...İşte o an sarsılıyorum!Haklı çünkü...Zihnim alabildiğine yorgun ama hareketlerimiçinde...

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Nereye yetiştiğini bilemeyenlerin hızı bu...

***

hakkında fikir yürütenler nostaljiye kapıldıklarında hep Yahya Kemal'in şu dizesinden dem vururlar:Ne diyeyim, geçmiş olsun!Günümüz insanı mehtapta kürek çekmeyi katlanılmaz biçimde yavaş buluyor...Artık kürek çekmek,anlamına geliyor.Haliç'te bile özel kıyafetlerle kano yapılıyor, kıyıda bulunanlar da fotoğrafınızı çekip instagrama koydu mu, "tamamlanmış oluyor.Yeni ve hızlı haz bu...

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Ben Yahya Kemal'in o şiirindeki şu vurguya bayılırım...Çoktan hayal alemine dalıp gitmiş suyun uyanmaması için özen gösteren müşfik bakış...Nasıl uzak bir geçmiş!

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diyorum ya...Koşturan ve bizi de bu koşturmacaya adapte etmeye çalışan dünyadan söz ediyorum ya...Teknolojinin seçkin derebeyleri üç, dört yıl önce "konusuna uzak duruyor ve "" alanına yatırım yapıyorlardı.Şimdi " Yapay Zeka "dan ötesini konuşan yok!Yoksa bizzat kendi işlerinin hızı onları da mı yaya bırakmıştı?

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Byung-Chul Han "Modern insanın durduğu anda geride kalacağı korkusu içinde olduğunu" söylüyor...

İyi de şu çok acıklı değil mi?

Bu akışın bizi nereye taşıdığından haberimiz bile yok!

Dursak ve baksak...

Belki anlayacak ve asıl ondan korkacağız!

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NOT DEFTERİ

Özlem, ayrılıktaki birlikteliktir bir o kadar da, birlikteki ayrılış. (ORUÇ ARUOBA / Uzak)