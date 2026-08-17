Gün batıyor, manzara nasıl güzel...
Deniz sakin...
Ara sıra hafif bir rüzgar suyu okşayıp geçiyor...
Şimdilerde ikide bir kendimize ve çevremizdekilere "manzara ne kadar güzel" diye hatırlatmazsak, bu güzelliği idrak edemiyoruz...
Kendimden biliyorum...
***
Manzaraya bakarken oturduğum yerde kıpırdanıp duruyorum.
Yeğenim fark ediyor; "dayı, sen de bizim gibi kurtlu oldun"
diye takılıyor...
İşte o an sarsılıyorum!
Haklı çünkü...
Bu yaşımda hiperaktif olup çıktım ben de...
Zihnim alabildiğine yorgun ama hareketlerim saçma bir acelecilik
içinde...
***
Nereye yetiştiğini bilemeyenlerin hızı bu...
Bizi arkamızdan ittiler de yuvarlanıyor gibiyiz.
***
Hayatın artık çılgınlık seviyesine varmış hızlı akışı
hakkında fikir yürütenler nostaljiye kapıldıklarında hep Yahya Kemal'in şu dizesinden dem vururlar: "Aheste çek kürekleri, mehtap uyanmasın."
Ne diyeyim, geçmiş olsun!
Günümüz insanı mehtapta kürek çekmeyi katlanılmaz biçimde yavaş buluyor...
Artık kürek çekmek, Göksu deresindeki yerden kano veya kayak kiralayıp sportif biçimde Boğaz'a çıkmak
anlamına geliyor.
Haliç'te bile özel kıyafetlerle kano yapılıyor, kıyıda bulunanlar da fotoğrafınızı çekip instagrama koydu mu, "görev"
tamamlanmış oluyor.
Yeni ve hızlı haz bu...
***
Ben Yahya Kemal'in o şiirindeki şu vurguya bayılırım...
"Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın / Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın."
Çoktan hayal alemine dalıp gitmiş suyun uyanmaması için özen gösteren müşfik bakış...
Nasıl uzak bir geçmiş!
***
Hız
diyorum ya...
Koşturan ve bizi de bu koşturmacaya adapte etmeye çalışan dünyadan söz ediyorum ya...
Şu dijital feodallerin haline dikkat ettiniz mi?
Teknolojinin seçkin derebeyleri üç, dört yıl önce "yapay zeka"
konusuna uzak duruyor ve "derin internet
" alanına yatırım yapıyorlardı.
Şimdi "Yapay Zeka
"dan ötesini konuşan yok!
Bizi mi keklediler?
Yoksa bizzat kendi işlerinin hızı onları da mı yaya bırakmıştı?
***
Byung-Chul Han "Modern insanın durduğu anda geride kalacağı korkusu içinde olduğunu" söylüyor...
İyi de şu çok acıklı değil mi?
Bu akışın bizi nereye taşıdığından haberimiz bile yok!
Dursak ve baksak...
Belki anlayacak ve asıl ondan korkacağız!
***
NOT DEFTERİ
Özlem, ayrılıktaki birlikteliktir bir o kadar da, birlikteki ayrılış. (ORUÇ ARUOBA / Uzak)