Kliniğinde stoklanmış Kovid 19 aşılarını imha etmiş, 2 bine yakın sahte aşı kartı düzenlemiş, aşı olmaya mecbur tutulan çocuklara üzerlerine aşı etiketi bastığı tuzlu su solüsyonlarını zerk etmişti...

Sonunda yaptığı fark edildi ve Biden iktidarı 2023 yılında dava açtı; beraberindeki ekiple birlikte 35 yıl hapis cezasına çarptırılmak üzereydi...

Kimden bahsediyorum?

Utah'lı plastik cerrah Dr. Michael Kirk Moore Jr.'dan...

Geçen ay Adalet Bakanı Pam Bondi'nin talimatıyla doktor ve ekip arkadaşları hakkındaki dava düşürüldü...

Bondi göreve geldiği sırada "Doktor Moore hapislerde çürümeyi hak etmiyor, bu yargı süreci son bulmalı" demişti, karar kimseyi şaşırtmadı...

Bütün bunlardan haberiniz var mıydı? Sanmam...

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Neler neler oluyor ama sıcak gündemi aşıp bizim dikkat alanımıza giremiyorlar...Sonra da dünyanın hızla dönüştüğünden dem vurduğumda...diyorsunuz...Sanki tek dönüşümalanındaymış gibi...Oysade mercek altında...Aşırı heyecana kapılmadan,gelişmeleri izlemeliyiz.

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Bütün dünyayı disiplin altına sokan bir uygulamanın...Pandemi günlerini unutursak sosyolojik, psikolojik, politik etkileri de ortadan kalkacak sandık...Yanılıyoruz.pandemi dönemine dair ABD 'de süren sorgulamalara kulak vermemiz lazım.

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Pandeminin kendinden menkul otoritesi Dr. Fauci mesela...

ABD Senatosu'nun özel iç güvenlik komitesi tarafından aylardır sorguya çekiliyor ama komitedeki senatörlere "Hepiniz fındık fıstıksınız, ben dünya üzerindeki bütün siyasi liderlerden daha yukarıda ve güçlüyüm" havası içinde ifade vermeyi reddediyor...

Fakat geçen günlerde ilginç bir şey oldu...

Fauci'nin deşifre edilen telefonundan ilk metin yayınlandı; burada Kovid aşılarının "gebeliğin ilk 3 ayında düşüklere yol açacağını" söylüyor bu zat...

Bakalım, daha neler çıkacak?

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NOT DEFTERİ

Enformasyon akışındaki hız insanın dikkat kapasitesine aşırı yük bindiriyor. Sonuç? Hazlar azaldı, yerini yeni psikopatolojik rejim aldı: Depresyon ve panik. (FRANCO-BIFO-BERARDI / Üçüncü Bilinçdışı)