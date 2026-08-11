Bir kitap tavsiye ettim, aslında mesleği gereği mutlaka okuması lazım...

Gözlerini kaçırıp sustu...

Sonra laf döndü dolaştı, filmlere, dizilere geldi...

Bu sefer o bana bir diziyi mutlaka izlemem gerektiğini söyledi...

Zorlanarak da olsa itiraf ettim...

Artık dizilere, filmlere odaklanmakta zorlanıyorum dedim, bu yaşımda başıma gelene bak!

"Ben de öyleyim" dedi sinirli biçimde; "sözünü ettiğin kitabı alırım ama ona bakmak yerine telefonumdaki alışveriş uygulamalarına, sosyal medyaya falan bakacağımdan eminim."

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Bunu yazmaya neden karar verdim?Çünkübir alışveriş uygulamasından asla çıkamadım...fark ettim...Yatağımın başucunda içinde yüzlerce pdf dosyası bulunan tabletim beni bekliyordu; yanı başında da enfes kitaplar...İlk kez dönüp onlara bakmadım...Son yıllarda, sadece sofistike hazlara aralık kapı bırakan ve biraz da kırtasiye, resim malzemesi görünce kendini kaybeden ben değil miydim?

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Feci hâldeyiz.Ama sorarsan...Özgürlük, bağımsız kişilik, bireysel seçicilik gibi parlak terimler üzerine atıp tutuyoruz.

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En sonunda Park Seo-Hyun diye biriüretmiş.Çok tutuluyormuş...Uygulamanın adı da gayet açık:Menüleri inceliyorsun, sepetin doluyor; adresini girip siparişini veriyorsun...Bizim hâlimiz pek farklı değil doğrusu...Ama biz gerçek yemek getirme sepetini doldurup sonra da boşalttığımızda eski bahanelerle idare ediyoruz şimdilik:

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"Dopamin bağımlılığı" gibi şık laflar beni ilgilendirmiyor.

Dopaminimiz hep vardı.

Yeni olan şey ortada...

Dijital hayat...

Ve köleliğimiz...

Bitirdiler bizi ama çaktırmıyoruz.

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NOT DEFTERİ

İnsan türünün maruz kaldığı tehlikeler, eksiklikten kaynaklanan tehlikeler olmaktan çok, aşırılıktan kaynaklanırlar. (J. BAUDRILLARD / Kötülüğün Şeffaflığı)