Makarna sevinçtir...
Gürültülü bir kahkaha değil belki ama neşeli bir iç çekiş...
Tatlı ve çocukça bir koşuşturmaca hatta...
Makarna şifadır...
Gönül yaralarına ve tedirgin düşüncelerin ağırlığına birebirdir...
***
Şimdi glüten diyetindeyim
ya...
Yemek yerine okumak idare eder mi?
Sabah kahvesini alıp balkona çıkıyorum.
Yabani semizotlarının büyüdüğü saksının yanı başına oturuyorum.
Elimde Massimo Montanari
'nin Sahi Kitap'tan çıkan "Domates Soslu Spagetti"
si...
Bir tür makarna tarihi, meraklısı bayılır.
Oradan öğreniyorum ki, ta 11. yüzyıl İtalya
'sında bile var "macharoni"
denilen yemek...
Kalınca açılmış hamurdan koparılmış parçalara böyle diyorlar.
Aslına bakarsanız, basbayağı bugünün "gnocchi"
si...
Sonra nasıl oluyorsa, Sicilyalılar spago (ip demek) yapmaya
vuruyorlar kendilerini...
Tam anlamıyla spagetti
ise nispeten yeni bir tür...
19. yüzyılda tam olarak şekilleniyor...
***
Benim minik ballarım da spagettiye bayılırlar ama onları penne
(küçük boru/kalem şekilli makarna) sevmeye alıştırdım...
Birlikte makarna yapıyoruz bazı hafta sonları...
Onlar istiyorlar: "Dayı sana gelip makarna yapalım mı?"
Sonrası mı?
Sevinç, sevgi, coşku, şükür hâli, hepsi bir arada...
Ben haşlıyorum, onlar sosunu hazırlıyorlar...
Sonra kremalı sos, minik boruların içini ve üstünü kaplayınca...
Henüz makarnaları balıklı ve limonlu tabaklarımıza koyup masaya oturmadan kendimizi doymuş hissediyoruz...
Bu patırtının güzelliğini tarif etmeye kalksam zorlanırım...
***
Memlekette bunca mesele varken makarnadan söz edilir mi?
Edilir.
Makarna bunu hak eder, bu bir.
Gündelik hayatlarımızı küçümseye küçümseye geriye "hayat"ımız kalmadığını ne zaman fark edeceğiz?
Bir süre hep böyle şeyler yazacağım haberiniz olsun...
***
Makarna deyince aklıma hep ağır sarılık geçirip yataktan kalkamadığım günlerimi
hatırlarım...
Bakınca güçlüymüş gibi görünen kollarım kurşun kalem tutarken bile yoruluyordu.
Dünyada ne oluyormuş, memlekette havalar nasılmış, hepsi bir bir zihnimden çekip gitmişti.
Öyle derin bir halsizlikti...
Yemekler mi? Tatsız tuzsuz lapalar...
Ama yağsız, tuzsuz da olsa, makarna yediğim öğünleri iple çekerdim.
Sarılığa özgü depresyonu makarnanın görüntüsü ve kokusuyla yenmiştim...
***
Neyse bugün diyetime ara vereyim...
Küçük bir kâse domates soslu spagettinin
ne zararı olacak?
Ruhumun ihtiyacı var.