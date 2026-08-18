Trump bir öyle bir böyle biri mi?

Bir dediği diğerini tutmuyor mu?

Bazılarının ısrarla vurguladığı gibi "narsist bir hödük" mü?

ABD, günübirlik politikalarla mı yönetiliyor?

İran'la savaş hesapsız kitapsız bir savaş mıydı?

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Yukarıdaki soruların tamamına cevabım net: (Narsistik bir karakter olduğu gerçeği hariç)

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Ama dünya medyası, Trump'ın köşeye sıkıştığını düşünmemizi istiyor.Bu da ona hem ekonomi yönetiminde, hem politikada hem de askeri stratejide belli birsağlıyor.Derin ABD bu hesabın tutmadığını anladığı noktada Trump da ya buden vazgeçer ya da tasfiye olur, hiç şüpheniz olmasın!Ayrıca unutmamalı...Global kaotik ortam ile Trump'ın dengesizlik şovu fena hâlde uyuşuyor.

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Aylar önce TV'lerdediyenler, Ortadoğu'nun yeni global düzen için bir tetikleyici olarak kullanılacağına hiç akıl erdirememişlerdi ki...Şimdi de aynı ekipdiyorlar.Hesaplar tuttuğunda, yeni düzenin temelleri atıldığında her savaşın bittiğini bilmiyorlar çünkü...

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Birkaç noktanın altını çizeyim...Trump'ın geçen gün çıkıpdemesini şaka sayanlar fena yanılıyor olabilirler.Üç gündürhem Katar 'da hem de Mısır 'da,açıklamalarını da ciddiye alın...Bölge henüz şimdi gerçekten şekillenme sürecine girdi...da bu sürecin en önemli ayaklarından biri...Ortadoğu'da Rusya'nın (İran'daki etkisi dâhil) kalan son parçalarının tasfiyesini de buna ekleyin. İran savaş yoluyla bölgesel bir süper güç oldu ama. Bu iki gelişmenin daha işin başında Washington'un koyduğu bir hedef olduğunu hâlâ görmeyecek misiniz?

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Trump ve "delice yönetim" politikasına dair daha geniş bir şeyler yazmak için yerim kalmadı...

Başka zamana artık.

Lakin şu açık: Çok çarpıcı bir sonbahar olacak.

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NOT DEFTERİ

Kendimiz iyi olamıyoruz ve başkalarının iyiliğini küçük görmek için onlara reklamcı, hayır dua avcısı, hatta riyakâr diyoruz. (SABAHATTİN ALİ / İçimizdeki Şeytan)