Tatil dönüşü yolunda bir benzin istasyonu...
Ortalık ana baba günü...
Herkes birbiriyle tartışıyor; hakaretler, tehditler havada uçuşuyor; basit bir kıvılcım ortalığı ringe çevirecek.
Saçma sapan bir durum ama herkes çok ciddi...
Sanırsınız, benzin bitmiş. Hayır, hiç sorun yok!
Sanırsınız, istasyonun marketinde cips kalmamış...
Acayip bir bencillik ve hoyratlık rüzgârı esiyor...
Yakıt dolunca kontağa basıyorum, cam açık, pompacı beni görüyor; "Ne oluryaz abi" diyor; "Bandırmalı pompacılar isyanda..."
Neden, diye soruyorum.
"Delirmiş insanlar abi" diyor.
***Farkındasınız, değil mi?
***Tatil dönüşü kritik bir yolculuktur...
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Hem tatil bölgelerinde hem de tatil dönüşlerinde gözüme çarpıp zihnimi zorlayan başka sosyal semptomlar da var.
Bir...
Orta sınıfların eriyişinin yol açtığı sinirlilik hâli...
İki...
Garip bir "Benden sonra tufan" anlayışının muazzam bir bencillik olarak insanımızın ruhuna sinmeye başlaması...
Bunları da konuşalım önümüzdeki günlerde...
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NOT DEFTERİ
Dünyanın acil tedaviye ihtiyacı var. Bu tedavi yalnızca ekonomik, siyasi veya teknolojik değildir. Hastalık yalnızca kurumlarda değil, insanın iç dünyasında... (TURANKIŞLAKÇI / Ruhunu Arayan İnsan)