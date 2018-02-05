CHP Kurultayı'nda genel başkan adayı olan Muharrem İnce'nin "Kaçak saraydaki cahil" benzeri cümlelerle dolu konuşmasını izlerken, "Bunlar ağzı bozuk olmayı siyasi kararlılık zanneden bir kadro mu acaba" diye düşündüm.



Ağzı bozuklar

Yarına dönük bir vizyon açmak yerine çağı geçmiş düşünceleri proje olarak sunmak ve Tayyip Erdoğan takıntısını kişilikli siyaset zannetmek, ne yazık ki bugünün Türkiye'sinde ana muhalefeti simgeliyor. Bunlara cevap yetiştirmek çabası da siyaseti toptan aşağıya çekiyor. Afrin operasyonunda şehitler verirken, siyasetçilerin ağızlarından çıkanlara biraz daha dikkat etmeleri daha doğru olmaz mıydı?



Papalık nedir?

Oysa siyaset çok boyutlu ve çok bilinmeyenli karmaşık bir ilişkiler ağıdır da... Argo kelimeleri aramak için harcanan zamanı, bugünün dünyasını anlamaya harcasalar, siyasetin kalitesi yükselirdi... Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan ziyareti dolayısıyla "Papalık ne demektir" sorusuna Google amcadan cevap arasalar, beyin hücreleri gelişirdi.



Feto ve Papa

Bir gün için kısır siyaset sarmalından çıkıp ben bunu yaptım ve Cumhurbaşkanı'nın Vatikan ziyaretinin ne anlama geldiğini anlamaya çalıştım. Düşünün ki İtalyan Hükümeti FETÖ okullarının açılmasına izin vermediği halde Fetullah Gülen bu ülkedeki faaliyetlerini Vatikan üzerinden Hıristiyan dünyası ile ilişki kurmaya yoğunlaştırmıştı.



Feto Vatikan'da

Papa 2. Jean Paul'ü Şubat 1998'de Vatikan'da ziyaret eden Gülen, Vatikan'ın, 1965'te sonuçlandırarak dünyaya duyurduğu 2. Vatikan Konsili'nde benimsenen "Dinlerarası ve kültürlerarası diyalog" tezini kendi çalışmalarında da kullanmaya başlamıştı. FETÖ'nün İtalya genelinde, Roma'da "Tevere Enstitüsü", Milano'da "Alba Kültürlerarası Derneği", Modena ve Venedik'teki "Milad Kültürlerarası Diyalog Derneği" olmak üzere 4 ayrı şehirde farklı diyalog dernekleri bulunuyormuş...



Kutsal peder

Papa, Katoliklerin başı olarak yeryüzündeki tüm Katoliklerin "Kutsal Pederi"dir, ama sadece ve sadece Vatikan devletinin devlet başkanıdır. Vatikan'ın bugünkü statüsü son hukuki şeklini Mussolini ile Vatikan'ın Dışişleri Bakanı Kardinal Gaspari arasında 26 Ekim 1926'da imzalanan "Concordat" (Mukavele) ile almıştır. 1948 Anayasası'na göre ise devlet ve Katolik Kilisesi, her biri kendi düzeni içinde, bağımsız ve egemendir. Bütün dinî mezhepler kanun önünde eşit olarak serbesttir. İtalyan kanunlarına aykırı olmadığı sürece, Katolik mezhebi dışındaki diğer dini mezhepler de kendi kuralları uyarınca örgütlenme hakkına sahiptir.



Papalık kompleksi

Dünyada Vatikan'ın doğrudan ya da dolaylı olarak sahibi olduğu veya yönlendirdiği günlük, haftalık ve aylık 200'den fazla gazete ve dergi, 154 radyo istasyonu veya emisyonu, 49 TV kanalı veya kablolu yayını bulunmaktadır. Vatikan, dünyanın önde gelen birçok şirketinde hissedardır. Çeşitli ülkelerde sayısız gayrimenkulü vardır. Birçok bankanın ortağıdır.