Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun perşembe günü Ankara'ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'u beklerken "Amerika ile ilişkileri ya düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak" şeklindeki değerlendirmesi, olayın ne safhaya geldiğini gösteriyor.



Savaş suçu

Ancak bu ABD garip bir ülke oldu... Darbeler yaptıran, ülkeleri işgal eden, BM ile ilişkilerini kopma noktasına getiren, nükleer silahlanmayı teşvik eden ABD için, tüm bunlar önemli değil... Eğer dünyada uluslararası hukukun üstün olduğu bir düzen kurulabilseydi, başkanlar dahil pek çok ABD yetkilisi La Haye Adalet Divanı'nda "savaş suçlusu" olarak yargılanırdı...



Hukuksuz dünya

Savaş suçlusu olmak için sadece Irak'ın BM kararı olmadan işgal edilmesi yeterliydi... Üstüne üstlük de, işgal edilen Irak'ın devlet başkanı Saddam Hüseyin idam edilmişti. Bu sınır tanımaz kuralsızlık sonunda Libya parçalanmış, Libya'nın devlet başkanı Kaddafi linç edilmiş ve ülke bir iç savaşa sürüklenmişti. Hitler Almanyası Polonya'yı işgal ettiği için 2'nci Dünya Savaşı'nın başladığı bir dünyada, ABD sanki başka bir gezegendeymiş gibi aklına eseni yapabiliyordu.



Cinsel taciz önemli

Ancak bütün bunlar ABD için önemsiz gelişmelerdi. Çünkü bütün bu gelişmelerde hiçbir ABD yetkilisinin adı "Cinsel taciz" olaylarına karışmamıştı. Çünkü ABD için ülkeleri işgal etmek, terör örgütlerini beslemek falan çok önemli şeyler değildir. Ama bu sırada bir cinsel taciz iddiası gündeme gelirse işler değişir.



Türkiye kopuyor

Şu anda Amerikan kamuoyu Türkiye ile ilişkilerini kopma noktasına getiren gelişmelere de pek ilgi duymuyor. ABD'nin müttefiki Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine silah yardımı yapması ve ilişkilerimizin kopma noktasına gelmesi falan onlar için önemli değil. Nitekim ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın önümüzdeki perşembe günü Ankara'ya yapacağı ziyareti değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işin ciddiyetini şöyle vurguladı:



Artık güvenmiyoruz

"Bizim ABD'den beklentimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Kaybolan güvenin nedeni de ABD'dir. İlişkilerimiz çok kritik noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. ABD güçleri, YPG ile işbirliğini devam ettirmek için bir bahane olarak cepler halindeki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar."



Önemli şeyler

Evet... Bütün bunlar ABD için çok önemli değil. Şu andaki en önemli gelişme Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Rob Porter'in geçmişte iki eski eşine şiddet uyguladığı suçlamaları ardından geçen hafta görevinden istifa etmesi ve yerine gelen David Sorensen'in de aynı tür suçlamalarla karşılaşmasıdır... Orhan Veli'nin dizelerindeki "Bir elinde cımbız bir elinde ayna/ Umurunda mı dünya" tanımı ABD'de kendini bulmuştur.