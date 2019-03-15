Bazen duyduklarımıza aklımızdan önce kulaklarımız isyan ediyor. Bu tür duyumlardan bir tanesi dün Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar al-Aiban, tarafından Cenevre'de seslendirildi...

Bu adam Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının uluslararası hale getirilmesinin Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahale anlamına geldiğini söylemiş...



İstanbul nerede?

Acaba Bandar al-Aiban İstanbul'u, Cidde'nin bir ilçesi mi zannediyordu?

İstanbul Havalimanı'na Suudi Arabistan'dan gelen uçaklardan çıkan görevli katiller sürüsünün, Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'daki konsoloslukta öldürüp parçaladıklarını duymadı mı ki, bu cinayeti Suudi Arabistan'ın bir iç meselesi olarak görebiliyor?



Önlem almışlar

Dahası da var... Bandar al-Aiban, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Kaşıkçı cinayetinin ağır bir suç ve talihsiz bir kaza olduğunu söylemiş. Cinayetin uluslararası bir boyuta taşınma çağrılarını reddeden Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle dehşete düştüklerini söylerken, cinayete ilişkin gerekli önlemlerin alındığını da belirtmiş.



Tatmin olurlarsa

Öyle içten konuşmuş ki Suudi görevli, bakarsınız sonunda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Cenevre'den Cidde'ye taşınır. Hatta bu konseydeki görevliler de, Suudi zenginlerinin kapatıldıkları otellerde gecelerler. Bu arada hiçbir şeyden haberi olmayan Veliaht Prens de, İnsan hakları Konseyi'ne milyarlarca dolarlık bağışta bulunur.



Dışarısı ve içerisi

Başta da söylediğim gibi bu söylenenler aklımızdan önce kulaklarımızı isyan ettiriyor. Bender al-Aiban'ın "Ülkem Kaşıkçı davasının uluslararası bir boyuta taşınmasını kesin olarak reddetti" demesi böyle bir durum değil mi? Neyse... Sanki biz içerideki ayıplı durumlara aydınlık getiriyoruz da, şimdi Suudilere kızmaya başladık mı diyelim? Bakın bir de şu habere:



Neyin alacağı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı ilgili " Bu 600 bin dolarlık alacak neyin alacağı? Bu kişi senin arkadaşın; bu kişinin şizofren, dolandırıcı, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornocusu olduğunu söylüyorsun. Peki senin böyle bir kişi ile ilişkin nedir?

Bunu açıklamak zorundasın." demiş.