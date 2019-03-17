Yeni Zelanda'daki iki camide katliam yapan Brenton Tarrant adındaki manyak katil, biz Türkler hakkında da iyi şeyler düşünmüyormuş ya... Daha önce yayınladığı manifestosunda, şunları yazmış:

"-Boğazın Doğu tarafındaki topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek.

Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.

"-Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız.

Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopol hak edildiği gibi tekrar Hıristiyan şehri olacak"



İlhamın kaynağı

Bu manyak katil bu lafların ilhamını kimden almış olabilir diye, kısa bir araştırma yaptım kitaplar arasında...

Karşıma İngiliz Başbakanı Gladstone çıktı. 1809-98 yılları arasında yaşayan ve 12 yıl başbakanlık yapan Herbert Gladstone, azılı bir Türk düşmanıydı ve Evangelistti... Bulgar ayaklanmasını, Ermeni terörünü desteklemiş, Abdülhamid'in sürgündeki muhaliflerine destek vermiş ve bir konuşmasında da "Türkler Boğaz'ın Asya yakasında nargilelerini içerek yaşamaya devam edecekler" demişti.



Zulüm ne zaman başladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi kalkışmasında duvara yazılan "Zulüm 1453'te başladı" cümlesini sık sık zikretmesi boş değildir. Çünkü Yeni Zelandalı manyak katilin biz Türkler hakkında düşündüklerini, bizim aramızdakilerden de paylaşanlar vardır. Ayrıca kendimize dost olarak seçtiğimiz ve müttefikimiz olarak benimsediğimiz bazı dış ülkelerin de, her fırsatta bizi kendi dünyalarından dışlamaya çalışmalarını sık sık görmüyor muyuz?



İslamofobi

Neyse... "İslamofobi" denilen tür yobazlığın, faşizmin ve ırkçılığın nerelerde yeşerdiğini gözden kaçırmayalım.

Bu ülkeler genellikle insanlığa özgürlük ve hukuk dersi verme hakkını kendilerinde görenlerdir... Siz de merak etmiyor musunuz? Manyak katil Brenton Tarrant Türkiye'ye gelip iki aydan fazla süreyle kaldığında acaba kimlerle görüşüp, saplantılarını cilaladı?