Diyorlar ki... Bir yerel seçim dolayısıyla ortalığı bu kadar germenin anlamı yok ki... Toplumu bölmektense ve kamplaşmaya çanak tutmaktansa, uzlaşmaları aramak daha doğrudur.



İlk 100 gün

Bu tür söylemlerin sahipleri iktidar olabilselerdi, toplumun her kesimini rahatlatacak ne tür kararlar alırlardı acaba? Bu noktada AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a alternatif olacak bir iktidarın icraat programını yapmaya çalışalım mı? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bir gün icranın başına gelseydi, ilk 100 gün için acaba nasıl bir program açıklardı?



Hemen iptal

1- Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak için yapılan bütün anlaşmalar iptal edilmiştir. Bunların yerine Amerika bize ne teklif ederse ve ne tür koşullar ileri sürerse hepsi kabul edilecektir.

2-PYD gibi Kuzey Suriye'nin vatansever örgütleri, Türkiye için de kutsal olarak kabul edileceklerdir. Ayrıca Kuzey Suriye'de ve Fırat'ın doğusunda bir Kürt oluşumu için Amerika'nın harcadığı çabalar Türkiye tarafından her şekilde desteklenecektir.



Yerel yönetimlere özerklik

3-HDP'nin yerel seçimlerde çoğunluk sağladığı Güneydoğu belediyelerine hemen özerklik verilecektir... Ayrıca PKK'nın eylemlerinde can veren teröristlerin isimleri de, bu belediyelerin meydanlarına ve caddelerine verilecektir.

4-Rusya ile yapılan ve hem Türkiye'de nükleer santral yapılmasını hem de Anadolu üzerinden Avrupa'ya doğal gaz taşınmasını öngören bütün anlaşmalar hemen feshedilecektir. Amerika'yı mutsuz edecek her çeşit dış ilişki bundan böyle gündemde olmayacaktır.



Filistin unutulacak

5-İsrail ile ilişkiler hemen düzeltilecek, Filistin konusunda hiç görüş açıklanmayacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Veliahdı ve Mısır'ın Sisi'si, Türkiye tarafından madalyalarla ödüllendirilecektir.

6-Bundan böyle Türk kentlerindeki camilerde ezan hoparlörlerden duyurulmayacaktır. Ayrıca günde beş vakit yerine üç vakit namaz kılınması da Diyanet İşleri tarafından teşvik edilecektir.

Ne dersiniz? Bu tür bir icraat programı birilerini memnun etmez miydi?