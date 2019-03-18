Yeni Zelanda'da cami basıp 50 Müslüman'ı Cuma namazında katleden Avusturalyalı manyak katilin yaptıklarına bütün dünyadan tepkiler geliyor. Ancak bu konuda İsrail'den daha bir ses gelmedi... Bu manyak katilin yaptıklarına mesela Suudi Arabistan'ın veliaht prensi nasıl bakıyor? Ya da Mısır'ın Sisi'si, Tahrir Meydanı'nda olanlarla Yeni Zelanda'daki camilerde olanları karşılaştırıyor mudur?



Kaşıkçı cinayeti

Aslında biz Türkiye'de Kaşıkçı cinayeti dolayısıyla manyak katillerin neler yapabileceklerini farklı bir ölçekte gördük. Suudi Arabistan'da örgütlenen bir avuç katil özel uçaklarla İstanbul'a gönderildi ve Suudi gazeteci Kaşıkçı, Suudi Konsolosluğu'nda katledildi, vücudu parçalandı.



Ne düşünüyordur?

Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, Yeni Zelanda'daki manyak katili herhalde çok beceriksiz buluyordur. Veliaht Prens'in "Bu manyak eline makinalı tüfekleri alıp cami basacağına, birkaç tane bomba ile daha hızlı biçimde sonuca ulaşırdı" şeklinde sohbetler yaptığını duysak herhalde şaşırmayız.



Sisi'nin Mısır'ı...

Bunun gibi Mısır'ın Sisi'si de daha geçenlerde idam ettirdiği dokuz genç Mısırlı'yı hatırlayıp, Yeni Zelanda'nın manyak katilinin yaptıklarını onaylıyor olabilir.

Seçimle iktidar olmuş Mursi'yi devirip, Müslüman Kardeşler'i yeraltına iten Mursi'nin yaptıkları, herhalde Yeni Zelanda'nın manyak katilinden daha kapsamlıydı.



Suskun müslümanlar

Körfez şeyhliklerinin Filistin halkına karşı yapılan İsrail zulmüne sessiz kaldıklarını düşündüğünüzde, uzak Asya'daki iki camide 50 Müslüman'ın öldürülmesini de sessizlikle karşılayacaklarını düşünmez misiniz?

Kısacası bu dünyada kendilerini Müslüman olarak görenlerden yüzde kaçının gerçekten Müslüman olduklarını kestirmek kolay değildir.

Yeni Zelanda'daki vahşeti de, İstanbul'daki Kaşıkçı faciasını da sessizlikle karşılayan Müslümanlar o kadar çok ki...