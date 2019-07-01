Bir doğru davranış, kişinin bozuk olan imajını bir anda düzeltebilir. ABD Başkanı Trump'a iki gün öncesine kadar, beyni betonlaşmış, sabit görüşlü ve kavgacı biri olarak bakıyordum. Ama Japonya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'nin S-400'leri ve F-35'leri konusunda söylediklerinden ötürü, Trump'a karşı duygularım değişmeye başladı.



Gerçekler anlatılınca...

Demek ki bu sarı saçlı yaşlı adama gerçekler anlatılınca, bunlar etkili olabilirmiş. Demek ki Trump ön yargılı değilmiş. Demek ki Türkiye ile Amerika arasındaki ittifakın tehdidi Trump'tan değil Amerikan derin devletinden ve Amerikan silah endüstrisinden geliyormuş. Türkiye'nin savunmasını Rus yapımı silahlara teslim etmesini Amerikan silah endüstrisi, Türkiye'yi cezalandırarak bir çözüme bağlamak için Amerikan derin devletini devreye sokmuş. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Trump'a olayın içyüzünü ayrıntıları ile anlatınca bu düzen bozulmuş.



Hataları var

İşte bu yaklaşım sonucu şimdi 2020'deki Amerikan başkanlık seçimini, farklı bakış açısı ile izleyeceğim. Trump'ın yanlışlarını ve özellikle damadı Kushner aracılığı ile İsrail'in Filistin'i yok etmesine dönük projelerdeki yanlışlarını çok iyi biliyorum. Ayrıca Trump'ın gücünün, Suriye topraklarında PKK/PYD'nin Amerika tarafından silahlandırılmasını durdurmaya yetmediğini de görüyorum.



Vefa borcu

Ancak artık biliyorum ki, Trump'a gerçekler anlatılınca sonuç alınabiliyor. Ayrıca ajan papaz Brunson'ın iade edilmesi dolayısıyla Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir vefa borcu olduğunu da öğrendik. Demek ki gelecekte doğabilecek dramatik anlaşmazlıklar konusunda Erdoğan ile Trump'ın kuracağı diyaloglarla, krizler aşılabilirmiş. Açıkçası bu gerçek bana iyimserlik veriyor.



Esad gerçeği

Şimdi sırada Rusya'nın ve Putin'in ağırlığını koyması ile çözümlenebilecek Türkiye-Suriye gerginliğinin azaltılması bulunuyor. Bu konuda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi alması ve Esad rejiminin Suriye'nin tek resmi temsilcisi olduğunun kabulü olduğu gerçeği var... İdlip Krizi bu yoldaki çözümü zorlayabilir.

Kısacası, demek çözüm aramak, çözümü kolaylaştırırmış.