İstanbul Belediye Başkanı seçimi ertesinde hemen her kesimden gözlemcinin paylaştığı ortak görüş, iç siyasette bir yeniden yapılanma sürecinin yaşanacağını işaret ediyor. Bu yeniden yapılanma sürecinde AK Parti'de yer alacak oluşumlar kadar, Ali Babacan'la birlikte yeni bir partiyi kimlerin kuracağı ve bu oluşumda Abdullah Gül'ün konumunun ne olacağı da merak ediliyor.

Tabii bu arada Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki ağırlığının Kemal Kılıçdaroğlu'nu ne şekilde etkileyeceği de merak edilen konular arasında...



Büyük değişim

Çeşitli merkezleri temsil eden isimler geleceğe dönük tutumlarını belirlemeye çalışırken, iç siyasete takılı kalmaktan kaçınmalıdırlar.

Sonuçta global siyasetteki gelişmeler şu ya da bu şekilde iç siyasete mutlaka yansıyor. Örneğin yakın bir geçmişte liberal demokrasi ve serbest pazar ekonomisi global siyasetin yükselen değerleriydi. Oysa bugün bunlar antika konumunda. Özellikle Trump'ın başlattığı ticaret savaşları korumacılığı yükselen değer kılmadı mı?



Putin'in gözlemleri

Yeni dünyanın ana göstergelerini, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, The Financial Times'a verdiği bir demeçte pek güzel anlattı. Putin'in gözlemlerinden bazı satırbaşlarını aktaralım:

-Dünyanın artık daha 'parçalı' bir hale geldiğini belirten Putin, Soğuk Savaş döneminde herkesin az çok uymaya çalıştığı ya da uyduğu kuralların olduğunu ifade etti. Putin, "Ama artık kurallar yok. Bu anlamda dünya daha parçalı ve daha az öngörülebilir bir hal aldı. Bu da en önemli ve en üzücü şey" dedi.



Suriye'nin yansımaları

Rus lider "Suriye'deki müdahalenin ardından bölge ülkeleri ile iyi ilişkiler geliştirdik, Ortadoğu'daki pozisyonumuz daha stabil hale geldi. Aslında İran, Türkiye ve başka ülkeler de dahil olmak üzere bölge ülkeleri ile çok iyi iş, partnerlik ve büyük bir ölçüde müttefiklik ilişkileri geliştirdik." diye konuştu.

Putin, "Suriye'de çok sayıda militan etkisiz hale getirildi. Rusya veya vize serbestisi olan komşu ülkelere geri dönmeyi planlıyorlardı. İkisi de bizim için eşit derecede tehlikeliydi.

Yakın bölgemizdeki durumu istikrara kavuşturduk. Bu da çok önemli.

Böylece Rusya'nın iç güvenliğini doğrudan güçlendirdik" dedi.



Nükleer risk

Putin, ABD'nin Anti-Balistik Füze Anlaşması (ABM) ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin dünyayı yeni bir nükleer silah yarışının eşiğine getirdiğini kaydetti. Putin "Böyle bir risk olduğunu düşünüyorum" dedi ve Washington'ın Rusya'yı bahane olarak kullandığını ifade etti.