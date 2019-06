Olacak iş değil. Almanlar sert ve kararlı insanlar olarak bilinirler. Bir Alman başbakanının durup dururken titremeye başlaması belki romanlarda ve filmlerde mümkün olabilirdi. Ama 64 yaşındaki Başbakan Angela Merkel'in kamuoyu önünde ve değişik törenler sırasında durup dururken ikide bir de titremeye başlaması, dünyanın değiştiğinin işareti mi acaba?



Bekleriz

Merkel'in rahatsızlığını teşhis edecek imkanlar Alman hastanelerinde yoksa, kendisini Türkiye'ye bekliyoruz. Bayan Başbakanın sağlığına kavuşması için gereken her şeyi yaparız. Bu sırada Merkel yönetiminin FETÖ'cülere kucak açmasını, 15 Temmuz darbecilerine sığınma tanımasını ve Türkiye aleyhindeki faaliyetleri unutmaya hazırız. Yeter ki bu kadıncağız durup dururken titremeye başlamasın artık.



Trump olayı

Ama yeni dünyada böyle şaşırtıcı sahnelere her an tanık olunabilir. Mesela şu Amerika'nın Donald Trump'ına bir baksanıza... Her sabah kalkıp haber ajanslarını dolaştığımda "Acaba bugün Trump kime musallat oldu" diye olayları gözden geçiriyorum. Bir gün İran, ertesi gün Çin, bir sonraki gün Hindistan ve Rusya ve tabii Türkiye...



Alışığız

Trump sarı saçlarını uçuştura uçuştura, Amerika içindeki muhaliflerine ağır hakaretler ederken, İran'a koyduğu ambargo yetmiyormuş gibi İran'ın Cumhurbaşkanına ve Dışişleri bakanına da yaptırım uyguluyor. Ama tabii ki biz bu gelişmelere şaşırmıyoruz. Çünkü ajan papaz Brunson krizi sırasında bizim Adalet Bakanımız ve İçişleri Bakanımıza da yaptırım kararı almamış mıydı?



Kim kime dum duma

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir dünyada Türkiye'nin çıkarlarını ve güvenliğini koruyor. Bazıları Erdoğan'ın İstanbul Belediye seçimi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu karşısında zayıf konuma düştüğünü yorumlamaktalar. Bu tür safsatalara karşı sadece gülmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la, Putin'le, Şi Cinping'le falan görüşürken acaba Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri aklına geliyor mudur?