Bir eksiğimiz Libya'da Hafter'le çatışmaktı zaten... Bereket altı Türk denizci sağ salim gemilerine dönmüşler. Ama yine de Hafter'e yapılan uyarılar herhalde yerini buldu. Bahtsız Libya'yı karıştırmakla, Türkiye Cumhuriyeti'ni karşısına almanın aynı şey olmadığını herhalde hesap etmişlerdir Hafter'in adamları. Kaddafi'yi linç eden Libyalıları kim bilir daha neler bekliyor?



Beşir ve Sisi

Dünya bugünlerde böyle ne yazık ki... Sudan'da derin ilişkiler kurduğumuz Beşir şu anda devrik Başkan olarak cezaevinde. Darbe yapan cuntanın hemen seçime gitmesini isteyen sivil göstericiler ise her gün katlediliyor. Ve Sudan cuntasının dayandığı ülke ise Sisi'nin Mısır'ı.



ABD ve Japonya

Bu dünyada dost ya da müttefik olmak benzeri kavramlar, eskisi gibi algılanmıyorlar. Örneğin Amerika ile Japonya çok sıkı dostlar. Trump ile Abe de adeta kankalar... Ama Trump Japonya konusunda şöyle konuşuyor.... "Bir ülke Japonya'ya saldırsa biz de hemen savaşa gireriz. Ama bir ülke Amerika'ya saldırsa, Japonya sadece seyreder."



Ama ne baharmış...

Ve aradan geçen yıllar sonunda Arap Baharı'nın Türkiye'yi de içine alan bir komplo olduğunu anlamaktayız. Bu "Bahar" ne Mısır'da, ne Libya'da ne de Suriye'de mecal bıraktı. Türkiye ise, Gezi kalkışmalarını, 15 Temmuz darbe girişimlerini falan atlattı.



İntikam aldılar

Acaba en büyük hatayı, Amerika ile birlikte Irak'a müdahale etmemizi mümkün kılacak 1 Mart Tezkeresi'ni TBMM'de reddetmekle mi yaptık? O Tezkere'nin reddini CHP oylarıyla gerçekleştiren Deniz Baykal'dan kasetle intikam alındı. Ağırlıklarını koymayan generallere Ergenekon benzeri davalarla hesap soruldu. Bir de "Çuval geçirme" yok mu defterde?



İyi ki Erdoğan var

Sonuçta sıfıra sıfır, elde var sıfır... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belagati olmasa, Trump'la başımız iyice belaya girecektir. Kısacası bu zamanları bu coğrafyada yaşamak pek kolay değil. Ama galiba bütün coğrafyalarda durum aynı.