Ne kadar sabırsız siyaset bağımlıları var bu ülkede... Bunlardan bazıları Anayasayı değiştirip, parlamenter sisteme dönmek istiyor. Bazıları da 'Cumhurbaşkanı hemen tarafsız olsun' diyor.

Bunların ileri gidenlerine bakarsanız, hem erken genel seçim hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi bu yıl yapılmalı...



Nemli temaslar

Bu arada bütün bu girişimlerin ve söylemlerin hedefindeki Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin hayati sorunlarını çözüme kavuşturmak için Uzak Doğu'da temaslar yapmakta.

Bu temasların birinci raundu başarılı geçti.

Gerek Trump'la gerekse Putin'le Japonya'da yaptığı görüşmelerde hedefine ulaştı.

Özellikle Trump'ın gerek S-400'ler gerekse F-35'ler konusunda Türkiye'nin tezlerini onaylaması büyük bir başarıydı.



Sıra Çin'deki temaslarda

Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Çin'de...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz." dedi. Türkiye ile Çin'in hem ortak projelerinin gerçekleşmesini hem de dünya ticaret örgütü üyeliğinden kaynaklanan dünya ticaretine dönük ortak görüşlerinin gerçekleştirilmesi Çin'de ele alınıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geride bıraktığı Türkiye'deki siyasi boşluğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dolduruyor. Bahçeli MHP'nin grup toplantısında şu konulara değindi:



Yeni bir parti mi?

-Bahçeli kurulması gündemde olan yeni partiyle alakalı, "İsmi bayatlamış kişilerin yeni parti kurma iddiaları ortalığı çalkalandırmıştır. Eleştirdikleri iktidar partisinin düne kadar tam göbeğinde yer alan isimler olması garip ve tuhaf bir çelişkidir. Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Bir insanda vefanın olması için önce vicdan ve yürek olmalıdır." ifadelerini kullandı.



Sistem tartışmaları

"-Sistem tartışmasını yeni baştan açmanın ne ülkeye, ne millete ne de demokrasimize hiçbir yararı olmayacaktır. CHP ile yanında hizalanan partiler, sözde uzmanlar, yarım aydınlar, malum köşe yazarları yeni hükümet sistemini hedef tahtası haline getirmişlerdir.

Bunlar ne istiyorlar? Neyi amaçlıyorlar?

Koalisyon dönemine geri mi dönülsün? Bu şaşkın ve şuursuzlar nereye ulaşmayı düşünüyorlar?

15 Temmuz'da başı ezilen işgal girişiminin farklı bünyelerle tekraren tedavüle girmesini mi temenni ediyorlar?



Erken seçim yok

"-Türkiye durup durup referandum mu yapacak? Erken seçim yoktur, seçim sayfası 2023'e kadar kapalıdır. Türkiye zorlu etapları aşacaktır. Kılıçdaroğlu öncelikle eğer aklı varsa da kendine saklasın. HDP ile aynı tarafta olandan bizim duyacağımız hiçbir şey yoktur.

FETÖ'ye itiraz edemeyen, S-400 konusunda Türkiye'nin tezlerini savunamayan bekayı bilmeyen CHP Genel Başkanı'nın tarafsızlık çağrısı tedavisi aciliyet arz eden tükenmişlik sendromudur. CHP demek; kaos, kavga, kargaşa demektir."