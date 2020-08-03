Koronavirüs günlerinin eski normal günlerden çok farklı oldukları kesindir. Çok somut örneği Birleşmiş Milletler'den vereyim... Her yıl kışa girilirken Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına her ülkeden liderler katılırdı. Ancak bu yıl Genel Kurul'a galiba sadece ABD Başkanı Donald Trump katılıp konuşacak. Salgın tehlikesi yüzünden diğer liderler, uzaktan tele-konferans yöntemi ile Genel Kurul'da konuşacaklar...



Yunan kini

Bu arada koronavirüsü bahane ederek düşmanlıklarını sergileyen ülkeler de var. Örneğin Yunanistan hem Türkiye'den gelecek yolculara kapalı hem de Atina'dan İstanbul'a uçuşlar yapılmıyor. Ancak bu durum en fazla Yunan ekonomisini ve özellikle Ege'deki Yunan adalarını vuruyor. Ekonomik varlıkları Türkiye'den gelecek turistlere endeksli olan Yunan adaları şimdi iflasın eşiğindeler. Ama bu arada Yunanlılar bu ülkede bir ev sahibi olmanın ve böylece ikamet hakkı sahibi olmanın yolu olarak 200 bin euro'ya bir konut satın alınması olduğunu duyurmaktalar.



Farklı uygulamalar

Ancak bütün uluslar Yunanlılar gibi kinle dolu değil. Örneğin yeniden uluslararası uçuşlara başlayan Kuveyt Havayolları, Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyenler de önce Paris'e uçuyorlar sonra oradan Atina'ya gidiyorlar.



Zor hayatlar

Bazılarına göre koronavirüsün adeta ikinci dalgasının görüldüğü bazı Türk kentlerinde hayat zorlaşıyor. Mesela Malatya'da geçen hafta toplu bir yemeğe katılanlardan birindeki test hastalığı işaret edince, yemeğe katılanların tümü 15 gün karantinaya alındılar. Sosyal mesafe kavramı ise, çoğunlukla yok sayılıyor. Karantina dönemlerini atlatanlar, birbirleri ile hasretlerini gidermek için adeta kucak kucağa yaşıyorlar. Gazeteler bu tür kalabalıkları yansıtan fotoğraflarla dolu.



Yeni bir parti

Ancak koronavirüs Türkiye'de siyaseti etkilemedi. Sadece CHP Kurultayı'na katılanlardan bazılarında bu hastalık görüldü. Bu arada Ayasofya'daki görkemli cuma namazını aynı şekilde bayram namazı izledi. Bundan sonraki ilk seçimin 2023'te olacağını artık herkes kabulleniyor. Bu seçime kadar en fazla dikkatle izlenecek oluşum, galiba Muharrem İnce'nin bir parti kurması olacak. Söylentilere göre bu partiye CHP'den de hatırı sayılır bir kitle katılacakmış. Bir salgınla birlikte yaşayarak geçirdiğimiz ikinci bayram bitiyor artık. İnşallah başka derdimiz olmaz.