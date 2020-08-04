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MEHMET BARLAS
04 Ağustos 2020, Salı BAŞYAZI MEHMET BARLAS

FETÖ Kılıçdaroğlu’ndan bir şey olmayacağını düşünürse İnce’ye yer açılır

Gazetede 'nin Kurultayı'nda çekilmiş acıklı bir fotoğrafı vardı. Kurultay'da Yalova delegesi konumunda en arka sırada tek başına oturuyordu. Sevgili arkadaşım Fatih Çekirge bu resme bakarken Hürriyet'teki köşesinde, 'ı hatırladığını yazıyordu.

Cumhurbaşkanı adayı
Gerçekten de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 30 yani partisinin oy oranından daha fazla oy alan İnce'nin bastırılması için, yönetiminin elinden geleni yaptığı ortadadır... Bir kaset komplosu ile CHP genel başkanlığından tasfiye edilen Deniz Baykal'dan sonra, her fırsatta yönetimden uzak tutulan Muharrem İnce'nin durumu ortadadır.

Siyasetin gerçekleri
Ancak bir de siyasetin gerçekleri var gündemde. Genel başkan seçildikten sonra girdiği her seçimde yenilen Kılıçdaroğlu, son yerel seçimlerde başarılı olmuş ve bütün büyük şehirlerde belediye başkanlıklarını CHP kazanmıştır. Örneğin İstanbul'da oy farkı ile seçilen İmamoğlu, CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı gibi ele alınmıyor mu?

İhtiyaç kalmadı
Bu gerçeğin ışığında artık Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'nun ihtiyacı kalmamıştır. Hatta çok gerekirse İnce'nin CHP'den ihraç edilmesi bile söz konusu olabilir. Bu bakımdan Yalçın Bayer'in gündeme getirdiği Muharrem İnce'nin kuracağı bir parti belki de kaçınılmaz hale gelebilir.

FETÖ ne yapar?
Ancak bütün bu durumları değerlendirirken siyasetin ebedi ve ezeli gerçeklerini de hiç unutmayalım. Hiçbir siyasi lider yerini isteyerek bir başka kişiye bırakmamıştır. Deniz Baykal'ın Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması, bir komplosu sonucu gerçekleşmiştir. Eğer FETÖ Kılıçdaroğlu'ndan hiçbir şey olmayacağını düşünürse, bakarsınız bir kaset komplosu da onu hedef alır. Yani o zamana kadar Muharrem İnce'ye CHP'den ekmek çıkmaz. Herhalde Muharrem İnce bu gerçeklerin farkındadır.

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