Özellikle Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginliğin sonuçlarını tahmin etmeye çalışırken dünyada başka gelişmelerin olduğunun da farkındayız. Örneğin Afganistan'nın Herat kentinde erkeklerin sakallarını traş etmeleri yasaklandı. Berberlere gönderilen genelgede erkek sakalını traş eden berberlerin ağır şekilde cezalandırılacakları duyuruldu.

Dünyadan başka bir haber de İsviçre kökenli. Geçtiğimiz Pazar günü yapılan referandum sonucu İsviçreliler aynı cinsten insanların evlenmelerini meşru kıldı. Böylece eşcinsel evliliklerde İsviçre dünyadaki 30. ülke oldu. Çocuk sahibi olmak konusu da ele alındı ve kiralık sperm ve kiralık yumurta ile bu soruna çözüm üretildi.

Tek millet, iki devlet simgesi Azerbaycan, Karabağ zaferini kutlarken devlet başkanı Aliyev ülkenin oynadığı rolü gözyaşları içinde anlattı.

Dünyanın ilgiyle izlediği diğer gelişme tabii ki Almanya'dandı. 16 yıllık başbakanlığı sona eren Angela Merkel'in partisi ikinci oldu. Almanya'da Sosyal Demokrat iktidarın uçları görülürken diğer sol grupların da koalisyonda yer alacağı tartışılıyor. Angela Merkel'in gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sürdürdüğü olumlu diyalog, gerekse Türkiye'ye karşı bakış açısındaki müsamaha galiba özlenecek.

Bütün bu olayları izlemeye çalışırken tabii ki dikkatler Amerika'nın üzerinde. Bu süper güç şu anda ciddi bir siyasi kriz yaşıyor. Eski başkan Trump, Amerika'nın çöküntü içinde olduğunu sürekli tekrarlıyor. Cumhuriyetçiler de Biden'ı görevden almak için çeşitli girişimlerde bulunmaktalar. Yani şu anda Türkiye'nin Amerika'ya rest çekmesi bu ülke için en önemli problem konusu değil. Bunu önümüzdeki günlerde daha somut biçimde göreceğiz.